Poliția rutieră poate dispune, de vineri, ridicarea mașinilor parcate ilegal pe trotuare

„Facem un nou pas concret către o țară civilizată unde siguranța pietonilor e prioritară. Poliția are la dispoziție acest instrument pentru acele situații în care mașinile parcate pe trotuare pun în pericol viața cetățenilor: blocarea trecerilor de pietoni, forțarea mamelor cu copii sau a bătrânilor să circule pe carosabile, îngrădirea accesului la spitale, unităti de învățământ, etc. Eu am văzut atâtea situații cu oameni în vârstă sau mame, în timp ce își plimbau bebelușii în cărucioare, sau chiar persoane cu dizabilități, nevoiți să meargă pe stradă pentru că nu aveau loc să se deplaseze pe trotuar din cauza mașinilor parcate ilegal, iar poliția susținea ca n are cadru legal pentru a interveni. Trotuarele sunt pentru pietoni, nu pentru mașini, iar orașele sunt pentru oameni”, afirmă președintele USR Cătălin Drulă.

Legea, care modifică art. 64 alin. 1 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în sensul instituirii posibilității ca Poliția Rutieră să dispună ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar și de pe trotuare, spații verzi, etc, adică în afara părții carosabile, a fost promulgată marți de președintele Klaus Iohannis.

(sursa: Mediafax)