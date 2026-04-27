Politico dezvăluie cum vor PSD și AUR să preia controlul Palatului Victoria

Despre moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR, luni, Politico relatează că „cele mai populare două partide din țară pregătesc o moțiune de cenzură”, precizând cp acțiunea de petrece la o săptămână după ce social-democrații din țara noastră „au inițiat procedura de demitere a prim-ministrului Ilie Bolojan.

Cu toate acestea, Politico apreciază că Bolojan „conduce un guvern de coaliție minoritar, după ce principalul partid de centru-stânga din România s-a alăturat opoziției săptămâna trecută”, făcând referire la retragere sprijinului față de premierul Bolojan.

Publicația a precizat că, conform sondajelor recente, PSD și AUR ar putea obține majoritatea parlamentară dacă și-ar uni forțele la viitoarele alegeri generale.

Politico a mai precizat și că „Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului”, despre publicația a precizat că este „o figură marcantă a PNL”, a criticat mișcarea, amintind mesajul publicat de Ciucu după ce PSD și AUR au anunțat moțiunea de cenzură comună.

Publicația a vorbit și despre atacurile altor politicieni PNL, care „l-au atacat pe liderul social - democraților Sorin Grindeanu, pentru colaborarea cu partidul de extremă-dreapta AUR”, reamintind mesajul pe Facebook publicat de europarlamentarul Dan Motreanu.

Politico a scris și că moțiunea de cenzură ar putea fi dezbătură în Parlament la începutul lunii mai. Totuși, publicația a relatat că „atât PSD, cât și AUR ar avea nevoie de sprijinul altor partide de opoziție, întrucât împreună dețin doar 219 de locuri în parlament, cu 14 voturi mai puțin decât majoritatea necesară pentru a-l demite pe prim-ministru”.

Publicația a amintit și de criza politică generată de anularea alegerilor din 2024, afirmând că acestea au fost anulate „în mod controversat din cauza suspiciunilor de interferență străină”.

