Certificatul verde obligatoriu îi împarte pe polițiști în două tabere. O parte a celor care ar trebui să dea amenzile în cazul în care va deveni obligatoriu, sunt și ei nevaccinați și refuză să se imunizeze. Agenții spun că vor participa la misiuni, dar nu văd cum ar fi moral să dea amenzi.

Inspectoratul de Poliție Argeș are puțin peste 1.300 de angajați. 57 la sută dintre ei sunt vaccinați cu schema completă. Un procent mic, de 3 la sută, au trecut prin boală sau sunt abia la prima doză de vaccin după ce s-au convins mai târziu decât alți colegi de-ai lor că trebuie să se imunizeze. 40 la sută din angajații Poliției Argeș refuză vaccinarea. În timpul serviciului, poliţiştii nu își pot alege colegii, așa că merg în misiuni împreună, vaccinaţi și nevaccinaţi. Și, în multe situații, trebuie să ia măsuri împotriva celor neimunizaţi.

Iată ce ne-a mărturisit un polițist argeșean: „Aici se face diferenţa. Cei cu conştiinţă nu dau amenzi. Eu nu sunt vaccinat, nici nu vreau să-l fac. Mă duc la activităţi, că nu am dreptul să refuz. Trebuie! Dar nu dau amenzi. Poate a avut omul o urgenţă! Eu nu dau amenzi. Dacă totuși trebuie, îi scriu un avertisment şi gata! Am colegi care nu sunt vaccinaţi şi nu ţin cont de asta, îi amendează pe cei nevaccinaţi. Păi, dacă nici tu nu eşti vaccinat și nu ai nici test, taie-ţi şi ţie o amendă, că asta înseamnă să aplici legea! Asta înseamnă să fii corect!”.

„Să le iau eu şi bruma aia de bani pe care o au?”

Un alt subofiţer de poliție ne spune același lucru. Nu este vaccinat și nu dă sancţiuni. „Mă gândesc că există un Dumnezeu şi nu pot să-i amendez pe ei pentru ceva ce nu am făcut nici eu! E un bar aici, în comună, şi patronul are vreo două aparate de jocuri. Toată ziua stau nişte pierde-vară şi bat la aparatele alea. Ar trebui să aibă certificat verde sau test, dar ce, au? Nu îi amendez, dar îi scot afară şi îi ameninţ că dacă-i mai prind, le dau amenda maximă. Le fac un bine şi lor, şi nevestelor sau părinţilor, că nu mai pierd banii la păcănele. Nici pentru mască nu dau. După ce să sunt oamenii amărâţi, să le iau eu şi bruma aia de bani pe care o au? Bătrânii din sat abia au bani să trăiască de azi pe mâine. De unde să mai dea şi pe mască? Şi-aşa poartă o mască până li se înnegreşte. Numai protecţie nu au cu ea!”, spune agentul.

Nu am certificat, nu mă duc la mall!

Există însă şi poliţişti nevaccinaţi care în timpul misiunilor nu se abat de la reguli. „Nu-mi convine nici mie, dar ce să fac dacă asta e legea? Sunt reguli pentru toată lumea. Eu dacă nu am certificat verde, nu mă duc la mall. Ei ce caută? Dacă vor la mall să se ducă şi să-şi facă şi un Pfizer, Johnson, Moderna sau să dea 300 de lei să facă test PCR. Mai e câte unul cu tupeu și întreabă dacă eu am certificat. Nu, nu am, dar când e o urgență, mă duc și fac test”, a spus un agent de la secţie din Piteşti.

Mai puțini jandarmi imunizați

La Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Argeş, procentul celor vaccinaţi este mai mic decât la IPJ Argeş. Numai 51,6% din personal este imunizat cu schemă completă. Ca şi în cazul poliţiştilor, şi jandarmii participă la acţiuni şi dau amenzi. Adevărat, nu atât de multe ca IPJ Argeş. Rămâne de văzut ce se va întâmpla dacă se va decide să devină obligatoriu certificatul verde.