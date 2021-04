Polițiștii fără școală au început să omoare oameni

Un om a murit, săptămâna trecută, la o terasă din Pitești. A fost ucis de polițiștii care nu au știut că aplicarea forței, cu supramăsură, poate să ucidă. Un bărbat de 63 de ani a devenit recalcitrant când forțele de ordine au încercat să-l scoată de pe o terasă unde izbucnise un incendiu. Dar, în loc să-l salveze, l-au sugrumat. Omul a decedat în urma asfixiei mecanice, conform legiștilor. Agentul care l-a pus la pământ pe bărbat este unul dintre absolvenții școlii de poliție cu program redus, din promoția 2018. Deficitul de personal de peste 25.000 de oameni din Poliția Română a dus la încadrarea din sursă externă a peste 2.000 de agenți fără cursuri de specializare și a altor câteva mii care intră după școala redusă la jumătate, urmare a crizei de personal din 2017, când au ieșit masiv la pensie cei care îndeplineau criteriile. Astfel de orori precum cea de la Pitești se pot repeta oricând.

Excesul de forță în relația polițiștilor sau a jandarmilor cu cetățenii neînarmați și care nu reprezintă un pericol a crescut în intensitate și în numărul de cazuri filmate și date publicității, în ultimul an. Dincolo de efectele pandemiei și ale restrângerii drepturilor și libertăților, care creează „Efectul Lucifer”, demonstrat de psihologul Philip Zimbardo, în 1971, polițiștilor români le lipsește esențialul: stagiul complet de pregătire. Din cauza deficitului de personal, menținut constant la 25-30.000, în ultimii 10 ani, s-a recurs fie la încadrări din surse externe, fie la scurtarea perioadei de școlarizare. Astfel, din sursă externă au intrat în poliție peste 1.000 de persoane, în anul 2016, în timpul guvernării lui Dacian Cioloș, apoi sindicatele din Poliție au cerut o minimă pregătire pentru cei care sunt trimiși pe stradă, acolo unde ar trebui să cunoască proceduri, legislație, dar mai ales cum să evalueze corect situațiile în care se află și cum să interacționeze cu cetățenii. În doar șase luni de pregătire practică, un novice nu se poate pregăti pentru a deveni polițist, dar nu s-a ținut cont de acest lucru, în ultimii ani. Moartea bărbatului de 63 de ani care doar ar fi vrut să stea la o terasă, la sfârșitul săptămânii trecute, arată unde duce dezastrul din poliție: la uciderea oamenilor nevinovați, doar pentru că devin recalcitranți.

Se cere revenirea la stagiul complet de pregătire

Sindicatele din Poliție cer acum revenirea la stagiul complet de pregătire, pentru a evita un posibil dezastru. „Vina este a instituției, pentru că nu mai punem accent pe recrutare și pe școlarizare. Trebuie să regândim sistemul de învățământ și recrutarea personalului. Înainte vedeam din ce zone vin recruții, vedeam dacă ei corespund sau nu, pentru că aveam timp, nu ne grăbea nimeni. Încadrarea din sursă externă nu este o soluție, pentru că nu putem face pregătire cu oamenii o lună, ca apoi să-i trimitem în stradă. Soluția de compromis a fost să comasăm cursurile la un singur an, pe o perioadă scurtă, dar trebuie regândit sistemul”, a explicat, pentru Jurnalul, Florin Vîlnei, liderul Sed Lex. Polițiștii nu sunt pregătiți nici pentru a ști cum să reacționeze în situații critice, din punct de vedere psihologic. „Mă întreb cum poate să intre o curriculă consacrată, de doi ani, în șase luni de pregătire. Există un număr de ore de tragere, un număr de ore de pregătire fizică, un număr de ore de penal. Încape doar dacă renunțăm la foarte mult din pregătire, pentru a face școală ca pentru chatiste sau dansatoare la bară. Nu putem invoca nicio criză, pentru că în felul ăsta am putea s-o facem și de două săptămâni. Și în zona selecției, primul lucru pe care trebuie să-l facă cei care îi selectează, pentru a le da puterea este să înlăture sadicii, instabilii emoțional, indivizii care nu au cinste și loialitate față de instituție. Dacă un astfel de zombie are frustrări, prima victimă pe care se poate defula este bătrâna care vinde arpagic”, a explicat psihologul criminalist Tudorel Butoi, pentru Jurnalul.

Istoria dezastrului anunțat

Încadrări din surse externe s-au făcut și în anul 2006, când s-au strecurat în sistem și infractori. Doar la Poliția Capitalei au ajuns peste 500 de oameni încadrați direct, care au generat probleme grave în stradă, în următorii doi ani. A fost un fiasco, apoi situația Poliției Române a devenit dezastruoasă după decizia din anul 2010 de a se face reducere de personal, după ce deja se scăzuseră salariile, în 2009. Atunci s-a ajuns la celebrul protest al polițiștilor care au mers la Palatul Cotroceni, strigând „Ieși afară, javră ordinară” - mesaj pentru fostul președinte al României, Traian Băsescu. Totul s-a agravat până în 2016, când deja se depășise deficitul de 30.000 de polițiști și s-a recurs la alte încadrări din sursă externă. Apoi, în 2017, deja erau probleme grave în sistemul de școlarizare, care s-a redus la trei luni, făcând-o irelevantă pentru încadrarea în Poliție, din sursă externă, dar și periculoasă prin discrepanțele create între tinerii polițiști. „Se creează o frustrare în rândul celorlalți. Sunt elevi care erau în practică și au refuzat să se întoarcă, după ce au aflat informația. Ei au salariu în perioada de școlarizare de trei luni, iar la final nu mai depun jurământul, pentru că l-au depus deja, când au intrat. Tutela de trei luni, care se face după absolvirea școlii, ei nu o mai fac, pentru că deja au parcurs-o. Oricine schimbă linia de muncă are obligatoriu tutelă trei luni, dar la cei încadrați acum din sursă externă rămâne doar perioada de șase luni de probă. Poate că unii vor face carieră, dar s-au făcut deja niște greșeli impardonabile”, explica, în mai 2017, comisarul-șef de poliție Florin Șinca, într-un interviu acordat Jurnalului Național. Situația s-a agravat, de atunci, iar în pandemie nici măcar nu s-a mai continuat școlarizarea unei noi promoții.

Este nevoie de pregătire în școlile de poliție, de instrucție, de educație, așa cum se făcea, conform curriculei. Este nevoie de o selecție făcută cu mare atenție, pentru a nu le da puterea unor sadici și instabili emoțional care ar putea să-și verse frustrările pe cetățeni.

Tudorel Butoi, psiholog criminalist