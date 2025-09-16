Pompierii români și-au încheiat cu succes misiunea de sprijin în Grecia

A treia serie a modulului național de stingere a incendiilor de pădure, formată din 40 de salvatori și nouă mijloace tehnice, a încheiat cu succes misiunea de sprijin din Republica Elenă.

În perioada 1 august - 15 septembrie 2025, pompierii români au participat la programul de pre-poziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO), alături de omologii lor eleni.

Pe durata misiunii, echipajele române au patrulat în zone cu risc ridicat, au desfășurat sesiuni de pregătire comună cu pompierii greci și au intervenit operativ pentru lichidarea focarelor de incendiu.

Modulul a inclus autospeciale cu capacități de la 200 până la 30.000 de litri, o autospecială de comunicații și mijloace logistice necesare pentru acțiuni rapide și eficiente.

Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență au subliniat că această colaborare întărește capacitatea de reacție la urgențe similare și consolidează parteneriatul dintre România și Grecia în fața dezastrelor naturale.

Programul de asistență, finanțat de Uniunea Europeană, a fost creat pentru a sprijini comunitățile elene afectate de incendiile de pădure din ultimii ani.

(sursa: Mediafax)