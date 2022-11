Pate de post cu până la 13 E-uri! Tu știi ce consumi în Postul Crăciunului?

InfoCons a realizat un studiu pe produsele tip pastă vegetală, ce se regăsesc pe piața din România. Află aici distribuitorii și producătorii.

Din punctul de vedere al procentajului de legume din compoziția pateului de post (pastă vegetală):

-Broccoli 33% din compoziție

-Boabe de soia 32 % din compoziție

-Boabe de soia 32 % și ciuperci 3.1% din compoziție

-Boabe de soia 32 % și măsline 2.1% din compoziție

-Semințe de floarea soarelui 10% din compoziție

-Măsline într-o proporție cuprinsă între 7 și 9% din compoziție

-Ciuperci într-o proporție cuprinsă între 5 și 8% din compoziție

-Ardei într-o proporție cuprinsă între 2 și 7% din compoziție

-Semințe de in 2.5% din compoziție

-Ceapă verde 2% din compoziție

Din punctul de vedere al aditivilor alimentari regăsiți în pateul de post (pastă vegetală):

61.54% din produse au în compoziție E-uri (aditivi alimentari), iar numericul de aditivi alimentari variaza intre 0 – 13:

-2.56% din produse au în compoziție 13 E-uri;

-5.13% din produse au în compoziție 11 E-uri;

-5.13% din produse au în compoziție 10 E-uri;

-2.56% din produse au în compoziție 9 E-uri;

-2.56% din produse au în compoziție 7 E-uri;

-12.82% din produse au în compoziție 6 E-uri;

-12.82% din produse au în compoziție 5 E-uri;

-15.38% din produse au în compoziție 4 E-uri;

-2.56% din produse au în compoziție 3 E-uri;

-38.46% din produse nu au în compoziție E-uri;

Din punctul de vedere al tipurilor de aditivi alimentari regasiți frecvent în pateul de post (pastă vegetală) situația se prezintă astfel:

-58.97% dintre produsele studiate au avut în componență caragenanul (E407);

-43.59% dintre produsele studiate au avut în componență monoglutamatul de sodiu (E621);

-30.77% dintre produsele studiate au avut în componență acid citric (E330);

-30.77% dintre produsele studiate au avut în componență eritorbat de sodiu (E316).

Din punctul de vedere al cantității de zahăr și sare:

-Cantitatea de glucide se situează între 3.08g si 9.9g.

-94.87% din produse au avut cel puțin 1g de sare în compoziție. Cantitatea de sare din produsele studiate s-a situat între 0.51g și 1.95g.

Aplicația InfoCons este disponibilă în 33 de limbi și pune la dispoziția consumatorilor afișarea instantă a informațiilor de pe etichetele produselor agroalimentare. Prin scanarea codului de bare, consumatorii au acces direct pe telefonul mobil la:

-Ingredientele din produsul scanat

-Numărul și tipul aditivilor alimentari însoțiți de o descriere explicită;

-Numărul și tipul alergenilor regăsiți în produl scanat;

-Valorile nutriționale (cantitatea de sare, zahăr și calorii);

-Calculator în care se poate insera cantitatea de produs consumată pentru a afla instant cantitatea de sare si zahăr, numărul de calorii precum și activitățile sportive necesare pentru arderea caloriilor (mers, alergare și bicicletă);

-Posibilitatea de a acorda rating de la 1 la 5 produselor;

-Salvarea produsului scanat în secțiunea „Produse Salvate”, consumatorii având astfel posibilitatea de a-și crea propria listă de cumpărături, meniul zilnic/ săptămânal, rețete Din secțiunea „Produse Salvate”, printr-o simplă bifare a produselor, consumatorii află numărul total de E-uri, cantitatea totală de zahăr și cantitatea totală de sare. De asemenea, aceștia pot distribui produsele bifate care alcătuiesc lista de cumpărături, meniul zilnic/săptămânal sau retetele cu familia si prietenii.

-Personalizarea aplicației în funcție de preferințele de consum: număr maxim de E-uri și tipul acestora, cantitatea maximă de sare, cantitatea maximă de zahăr, tipul de alergeni și cantitatea maximă de calorii.

-Distribuirea produselor scanate cu prietenii și familia.

-Posibilitatea de a face o sesizare direct din aplicație, prin completarea unui formular simplu, cu câmpuri prestabilite. Astfel, în cazul în care consumatorul întâmpină probleme cu produsul scanat, poate trimite o sesizare direct din Aplicatia InfoCons.

„În Postul Mare căutăm alternative de alimente de post, și de cele mai multe ori be îndreptăm către un pate de post (pasta vegetală). Dar am citit eticheta pateului vegetal? De foarte multe ori, din păcate, găsim pateuri vegetale ce conțin foarte multe E-uri, aditivi și coloranți. Am citit noi etichetele pentru tine, am făcut o radiografie și, înainte de a cumpăra, măcar citiți studiul pentru produsele tip pate vegetal, descărcați aplicația gratuită InfoCons, scanați codul de bare și alegeți în cunoștință de cauză! Ia atitudine! Fii informat!” –Sorin Mierlea – Președinte InfoCons