Postul Paștelui. Care este cea mai puternică rugăciune, mărturisește Părintele Teologos la Altceva cu Adrian Artene

În cadrul acestei ediții care, iată, ajunge în fața spectatorilor fix în primele zile ale Postului Paștelui, părintele a vorbit despre importanța rugăciunii și despre ceea ce el consideră ca fiind „cea mai puternică rugăciune”.

„Cea mai puternică formă de rugăciune este rugăciunea ciclică, rugăciunea dintr-un gând. «Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă». Atât. Și mai ales dacă în această formă de rugăciune se folosește și metanierul, care folosește, după cum spuneam, pipăitul, mintea se adună foarte bine. Contabilizarea, numărarea care se face pe metanier este esențială și asta nu pentru că Dumnezeu este contabil, adică îmi dai atâta, îți dau atâta, ci pentru că asigură constanță, asigură program omului. Omul după căderea lui Adam, ruperea acea minte gigantic, omul este victima influențelor, este foarte labil și din cauza asta are nevoie de program, are nevoie de număr pentru el, nu pentru Dumnezeu. Dacă omul în fiecare zi face 300 de «Doamne, Iisuse», de ce zic 300, 300 înseamnă cam zece minute, care este ridicol de puțin, dar să fie. Atunci acest lucru îl împinge foarte bine înainte.

Asigură constanță, stabilizează mintea, se adună, iese din simțuri, se extrage de acolo și ușor nu se înșeală. Ușor nu se înșeală, nu mai este dus de patimi, de acești magneți, ca boul de belciug. Sufletul uman are mai multe părți. Are patru părți raționale și două părți iraționale. Dintre părțile raționale, cea mai importantă este mintea, care este altceva decât logica. Logica o folosim din păcate foarte des, mult mai des decât ar trebui. Și logica acționează în pași. Am hainele murdare și mă duc cu ele la mașina de spălat și pun săpun, pun balsam, apăs pe bum și le scot. Logica este făcută pentru materie”, spune el.