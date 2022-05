Prefectul Capitalei afirmă că nu a refuzat să atace în instanţă autorizaţiile de construire din Kiseleff

"Având în vedere afirmaţiile domnului primar general Nicuşor Daniel Dan, postate pe pagina de facebook şi preluate de mass - media, Instituţia Prefectului - Municipiul Bucureşti face cunoscute următoarele: cu niciun prilej prefectul Municipiului Bucureşti nu a susţinut că refuză să atace în instanţă cele două autorizaţii de construire la care se face referire, fapt ce rezultă din adresa instituţiei noastre transmisă primarului general al municipiului Bucureşti, postată de acesta pe pagina de facebook. Demersurile instituţiei noastre nu s-au oprit însă aici, ci pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin prefectului, am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcţii punerea la dispoziţie a proceselor verbale de control şi comunicarea punctului de vedere, rezultat al analizei celor reţinute prin actele de control", potrivit unui comunicat de presă al Prefectului Capitalei scris pe Facebook.



Instituţia susţine că în cel mai scurt timp, după primirea răspunsului de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, prefectul va întreprinde toate măsurile legale, conform atribuţiilor sale, care rezultă în urma analizării celor două autorizaţii.



"Sugerăm domnului primar general al Municipiului Bucureşti ca, pentru eficientizarea activităţii, să găsească şi alte mijloace de comunicare directă, inclusiv telefonic", precizează sursa citată.



Edilul Capitalei, Nicuşor Dan, l-a acuzat, vineri, pe prefectul Toni Greblă că refuză să atace în instanţă două autorizaţii de construire ilegale pentru două imobile de pe şoseaua Kiseleff, menţionând că e o "abordare diversionistă, manipulatoare şi total incorectă" a lui Greblă, care prin acest demers "nu aplică legea şi nu reprezintă interesele bucureştenilor".



"Prefectul Capitalei refuză să atace în instanţă două autorizaţii de construire ilegale pentru două imobile de pe şoseaua Kiseleff! Deşi prefectul este, conform legii, autoritatea care are atribuţia de a ataca în contencios administrativ autorizaţiile de construire ilegale, prefectul Toni Greblă susţine că nu poate "să dispună măsuri" şi că numai Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) are această pârghie. Mai mult, Toni Greblă susţine că ISC n-ar fi solicitat prefectului atacarea actelor şi nici n-ar fi trimis procesele verbale de control", a scris vineri Nicuşor Dan, pe Facebook.



El a susţinut că prefectul are baza legală şi toate argumentele pentru acest demers.