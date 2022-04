Ciucă: Stă în puterea noastră să asigurăm persoanelor cu autism un spaţiu de siguranţă şi incluziune

"Ca în fiecare an, ziua de 2 Aprilie o dedicăm conştientizării autismului. Copiii şi adulţii cu autism sunt parte din societatea noastră şi dorim să ne asigurăm că procesul complex de incluziune se reflectă în măsurile pe care le luăm şi în viaţa de zi cu zi. Fie că vorbim de educaţie, servicii sociale sau felul în care ne raportăm la diferenţe şi diversitate, stă în puterea noastră să le asigurăm un spaţiu de siguranţă şi incluziune. Cu această ocazie, vreau să transmit mesajul meu de susţinere şi respect pentru toate familiile şi specialiştii care îşi dedică timpul, răbdarea şi priceperea pentru binele şi incluziunea copiilor şi adulţilor cu autism", a spus Ciucă, într-un comunicat transmis de Guvern.



Sursa amintită precizează că Executivul se alătură campaniei internaţionale "Light It Up Blue" prin iluminarea Palatului Victoria în albastru, sâmbătă seară, pentru a marca Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului.