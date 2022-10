Premiul Nobel pentru Chimie 2022 a fost câștigat de cercetătorii Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal şi K. Barry Sharpless

Cei trei vor împărţi premiul în valoare de 10 milioane de coroane suedeze (circa 920.000 de euro).

Announcement of the 2022 Nobel Prize in Chemistry

Barry Sharpless, considerat pionier al "chimiei clic" - o nouă formă de combinare a moleculelor - devine astfel unul dintre puţinii oameni de ştiinţă recompensaţi cu al doilea premiu Nobel. Chimistul american a fost laureat al premiului Nobel pentru chimie și în 2001.



Carolyn Bertozzi, profesoară la Universitatea Stanford, este o pionieră în domeniul chimiei bioortogonale, iar numele său a fost vehiculat în mod regulat în ultimii ani în pronosticurile referitoare la acest premiu.