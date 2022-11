UPDATE Preotul Calistrat, acuzat de călugărul Gherasim: "Mi-a rupt sprânceana de la ochi. A fost o lovitură zdrobitoare, am venit jos de nu am ştiut ce este cu mine!"

Călugărul Gherasim, pe numele lui Gheorghe Carcea, spune că a fost bătut de trei ori. Prima oară de un preot trimis de părintele Calistrat și de două ori chiar de preot, scrie ziaruldeiasi.

El a fost agresat din cauza mâncării lăsate în altar de către alți preoți.

„Ce mi s-a întâmplat la Mănăstirea Vlădiceni nu mi s-a întâmplat nicăieri. Loviturile pe care le-am avut, zdrobitoare, de la părintele Calistrat. Într-o zi, în 2018, vin în sfântul altar, la Paraclisul Sfântului Ilie în cadrul Mânăstirii Vlădiceni. Intru în altar şi acolo era mâncare foarte multă şi le spun unora dintre vieţuitori, ieromonahilor Calistrat şi Haralambie, să ia mâncarea de acolo, că dacă o lasă mai mult de o oră, două, miroase totul a mâncare şi se vor strânge fel de fel acolo. Sfântul altar este un jertfelnic a lui Dumnezeu totuşi”, povestește Gherasim, care precizează că preotul Calistrat l-a trimis apoi pe părintele Haralambie în altar după el, iar acesta i-a dat în cap „cu o lovitură zdrobitoare”.

La întâmplare a asistat și stareţul mănăstirii, preotul Arsenie Butnaru, care însă „nu a luat nicio atitudine, să intre sau să facă ceva pentru mine, chiar dacă este duhovnicul meu de 25 de ani şi stareţ acolo”.

Al doilea incident a avut loc în același an, când călugărul Gherasim trebuia să strângă banii lăsați de credincioși, într-o zi de miercuri, după slujbă. În timp ce se oprise să discute cu portarul de la intrarea în curtea mânăstirii, când părintele Calistrat a coborât dintr-un autoturism.

„Opreşte maşina cu părintele Calistrat, se dă jos din maşină, fuge prin faţa maşinii şi mă loveşte cu pumnul în cap, de am venit jos până cu capul de toneta care este a paznicului de la poarta mănăstirii Vlădiceni. A fost o lovitură foarte zdrobitoare, am venit jos de nu am ştiut ce este cu mine”, explică acesta.

Al treilea act de violență s-a petrecut pe platoul din fața bisericii, în locul unde anterior preotul Calistrat a fost filmat în timp ce lovea o femeie. Călugărul se afla în biserică și primea pomelnicele de la credincioși.

„În timpul acesta vine părintele Calistrat la mine şi spune: haideţi să mergem până la părintele stareţ, iar eu nu ştiam de ce. Am spus «hai să mergem», şi pe alee, când mergeam spre stăreţie, s-a întors şi m-a lovit peste cap, o lovitură foarte zdrobitoare, am venit jos de nu am ştiut ce este cu mine, mi-a rupt sprânceana de la ochi, că am venit şi peste bordură şi trandafirii de acolo. M-am ridicat şi m-am dus la spital, apoi părintele Arsenie stătea şi nu spunea absolut nimic. În clipa aceea i-am spus că merg la Înaltpreasfinţit şi îi spun”, a spus călugărul.

Preotul Calistrat a fost filmat, anterior, în timp ce lovea două femei în curtea mânăstirii.

Reacția preotului Calistrat

Părintele Calistrat spune că acuzațiile care i se aduc l-au transformat "într-un personaj de carton, un impostor, un pericol public, un personaj negativ al societății".

"După prima săptămână de post al bucuriei, am putut străbate cu mintea printre avalanșele de insulte care de care mai dure și mai pătimașe.

- Cuvinte grele, replici dure, tot felul de confecții verbale răutăcioase izvorâte din prisosul unor inimi pline de dreptate, justiție, adevăr, sau păreri bine construite în ceea ce privește o faptă negheobă săvârșită la un moment de neatenție și neluare aminte.

- Un moment în care sigur Duhul Sfânt pleacă de la om, cum mi s-a întâmplat și mie.

- Ce se ruga regele David în psalm?

"DUHUL TĂU CEL SFÂNT NU-L LUA DE LA MINE".(Psalmii).

- Evident, în prima clipă ești tentat să zici: satana !

- Evident, nu este așa sub nici o formă, chiar de la el ar trebui să-mi cer scuze că i-am înmulțit osteneala demonică, stârnindu-i valuri de prieteni care și-au îndreptat artileria răutății asupra Bisericii în primul rând, au scuipat obrazul lui Dumnezeu, prin manifestarea mea infantilă și nedemnă, asupra celor două enoriașe cu un comportament nedemn de viața noastră creștină în Biserică, trebuia să iert:

"De șaptezeci de ori câte șapte".(Sf.Evanghelie).

- Mai întâi lui Dumnezeu și celor bine credincioși le cer iertarea creștină, pentru că le-am tulburat liniștea postului, a sufletului și a minții, prin prosta ieșire din fire, și gestul brutal de răfuială cu cele două femei mici sufletește și moral.

- Scuzele nu folosesc la nimic, fapta este incalificabilă și demnă de pedeapsa primită, atât din partea superiorilor, a publicului, a societății consternate de un gest injust, pe fondul unor ambiții feminine, provocate în formă continuă, instigând la dezordine în timpul slujbelor, însă raportate la persoana mea, omul iute și neatent în momentul nedorit, s-au petrecut cele știute.

- Simt că lecția de la Dumnezeu, a fost cu scopul de a vedea că sunt om cu slăbiciune și pot cădea în ispită, dacă nu am trezvie în minte.

- Cum zice Octoihul în slujba cultului zilnic: Văzându-se satana zgândărit de lucrarea rugăciunii, a alergat ca odinioară în Rai la răutatea cea veche, împlinind cu bună știință ceea ce avea de făcut", și chiar i-a ieșit o lucrare de lux.

- Acum cu mintea limpede, fără a mima vre o umbră de smerenie, sincer îmi asum întreaga greșeală petrecută, peste care poate s-ar fi putut păși în cu totul vre o altă formulă.

- Mulțumesc deopotrivă creștinilor firești și obișnuiți, care au luat lucrurile așa cum sunt, apoi celor care au ales să se roage păstrând tăcerea, dar și celor care fie că mă cunosc din vedere, din auzite, din vorbe, zvonuri, mituri, povești sau legende, mai mult sau mai puțin reale, au avut atitudini foate aspre, le cer scuzele de rigoare, că am intrat în mintea sau sufletul dumnealor, să le perturb, liniștea, pacea sau gândurile prin acest subiect.

- Nu este doar vina mea personală, chiar o parte din "media", și-a adus un aport deosebit prin metodele ei clasice de destorsionare a realității lucrurilor, să facă dintr-un călugăr obișnuit, un personaj de carton, un impostor, un pericol public, un personaj negativ al societății.

- Nu sunt supărat, nici afectat, trebuie să mulțumim Domnului și pentru ocară.

Îmi pare foarte rău că am distras atenția mijloacelor de informare în masă, de la lucruri mult mai serioase și importante necesare societăți, la infantilul și mediocrul meu conflict cu cele doua femei.

- Am înțeles cât de bună este pacea și răbdarea, cum spune profetul Isaia:

"Dă pricină înțeleptului și mai înțelept va fi".(Sf.Scriptură).

- Chiar Domnul nostru Iisus Hristos, ne-a atras atenția ca slujitori ai altarului:

"Feriți-vă de oameni răi"!(Sf.Evanghelie).

- Chiar marele Apostol Pavel, cuvântul de foc al Epistolelor ne îndeamnă:

"De polemici și contradicții ferește-te că nu zidesc Biserica".(Epistole).

- Iar eu, păcătosul și neînțeleptul am făcut exact contrar învățăturii.

- Ce dulce spune Dreptul Simeon în cuvintele Sfintei Evanghelii, la praznicul Întâmpinării Domnului:

"Aceasta s-a făcut, ca să se descopere gândurile din multe inimi".(Sf.Evanghelie).

- Într-adevar, de la acest incident izolat, care se putea întâmpla oricui, nu neapărat numai mie personal, s-a creat un suflu de răutate inimaginabil de tendențios și dușmănos, în mod inexplicabil, care a cuprins intreaga suflare.

- Chiar nu am grija nimănui, am treabă doar în atribuția ce mă reprezintă, nu intru în intimitatea nici unei persoane neinvitat și nu mă ofer gratuit, nesolicitat, la dat sfaturi sau păreri cuiva.

- Sincer mulțumesc lui Dumnezeu, pentru numărul mare de îngeri păzitori, de ocrotitori neștiuți și necunoscuți, care veghează atat de aproape și din scurt, mântuirea mea personală.

- Tuturor le mulțumesc de încredere și neîncredere, vă asigur de toată sinceritatea mea, de buna intenție, de tot binele pe care am căutat să-l lucrez în numele lui Dumnezeu.

- Sunt ortodox convins, cred în toată învățătura Sfintei Scripturi, în suflet, în actul de mântuire, nu am intenții ascunse sau necreștine, sau neortodoxe, nu înțeleg de ce această aversiune sufletească bruscă față de un derapaj din neatenție.

- Știu, că smerenia este temelia creșterii duhovnicești, de aceea regret că am fost subiectul acestui act nedemn de un ortodox și am judecat lucrurile neatent.

- Dar merg pe ideea că așezându-se lucrurile în normalitate, ne vom putea ierta unii pe alții, împlinind mai departe Legea lui Hristos.

"Iertați și se va ierta vouă"!(Sf.Evanghelie).

- "Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri".(Rugăciunea Domnească).

- Post cu pace și multă bucurie în suflete", a scrie preotul Calistrat pe Facebook.

