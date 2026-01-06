Presa maghiară: „În România s-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace”

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat planuri ambițioase. România va deschide 250 km de autostradă în 2026, scrie mandiner.hu.

Autostrada A3 între Târgu Mureș și Borș se extinde cu 68 km. O secțiune de 200 km leagă acum Transilvania de Ungaria.

Publicația citează Jurnalul Național, care relatează despre această dezvoltare infrastructurală majoră. Conexiunile rutiere între cele două țări se îmbunătățesc semnificativ.

Publicația maghiară vorbește despre „miracolul de la Trianon”. Ungaria și Transilvania sunt în sfârșit conectate prin autostradă.

Aceasta este o dezvoltare semnificativă a infrastructurii în ceea ce privește conexiunile rutiere între cele două țări.

