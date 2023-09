Răsturnare de situație. Primarul comunei Ceatalchioi susține că el a găsit resturile de dronă, nu MApN. „Este o contradicție uriașă"

Primarul susține că el este cel care a descoperit, miercuri dimineață, resturile de dronă căzute la Plauru, județul Tulcea.

„Mai multe persoane mi-au adus la cunoștință că pe o rețea de socializare au apărut niște locații unde ar putea fi căzut o dronă. Văzând zona cu locațiile respective, ținând cont de o discuție cu localnicii care mi-au zis că a fost o bubuitură mai tare față de celelalte, m-a cam pus pe gânduri. Am hotărât să merg de dimineață în zona respectivă, zonă greu accesibilă, nu se poate observa explozia nici din Plauru, nici din Ceatalchioi. Zona respectivă este între Plauru și Ceatalchioi.”, a spus primarul.

„Ați fost la fața locului, sunt copaci arși, este și un crater de dimensiuni considerabile. Dumneavoastră sunteți cel care l-ați sunat pe prefect. Ministrul Apărării a spus ieri, în direct la Antena3 CNN, că marți seară, cei de la Forțele Navale ar fi găsit aceste rămășițe. Este o contradicție uriașă.”, a spus Catalina Porumbel.

„Eu îmi susțin declarația. Am mers miercuri dimineață, am găsit drona, am sunat conform celor stabilite. Conform procedurii", a mai spus Tudor Cernegă.

„În cele trei zile, de duminică până miercuri, a fost vreun militar care să facă verificări în acea zonă?", a întrebat Mădălina Mihalache.

„Nu am cunoștință. Eu am văzut locația, mai mulți localnici mi-au zis că a fost o bubuitură mai tare și m-am gândit: „Nu cumva a fost pentru că locația asta e între Plauru și Ceatalchioi?”. Bubuitura mai tare s-a simțit la Ceatalchioi și am zis să merg să verific zona. Chiar eram curios.

Cunoscând zona foarte bine, am mers și am găsit aceste elemente care pot conduce la faptul că acolo a avut loc un impact cu o posibilă dronă. Am pus mâna pe telefon, am sunat conform procedurii și drept urmare, în patru ore, a venit și ministrul.”, a spus Primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernegă, la Antena3 CNN.