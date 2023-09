Vineri seara vor avea loc probe de proiecții pentru Imapp Bucharest - Winners League

Vineri seara, începând cu ora 22:00, în Piața Constituției, se fac probele de proiecții pentru Imapp Bucharest -Winners League, eveniment care are loc sâmbătă.

„Cea de-a 8-a ediție a concursului internațional de 3D video mapping se anunță a fi una spectaculoasă, oferind vizitatorilor o experiență imersivă, în care arta se reunește cu tehnologia, în cel mai important proiect de New Media Art din România. iMapp Bucharest promite bucureștenilor și turiștilor 12 ore de entertainment. Pe scena din Piața Constituției, de la ora 11.00 dimineața, DJ CS84 va aduce publicului ritmuri electronice. După-amiază, de la ora 17.00, KOV va cuceri prin muzică și dans, iar de la ora 19.00, DJ Ravin, creator de compilații Buddha Bar, va completa atmosfera cu muzică electrizantă. Sub întunericul serii va începe show-ul iMapp Bucharest - Winners League. În fața juriului internațional format din profesioniști ai artelor audiovizuale, 5 echipe, câștigătoare ale festivalurilor de video mapping din Franța, Germania, Grecia, Ungaria și Japonia, vor concura și vor proiecta lucrările pe fațada de 23.000 mp a Palatului Parlamentului. Contrast, tema din acest an a concursului, garantează împreună cu echipele participante, transformarea Bucureștiului în capitala mondială a luminii. Atmosfera celui mai mare eveniment de 3D video mapping din lume va fi completată de artiști stradali cu costume tematice, care vor purta publicul într-o călătorie a artei și a tehnologiei. În zona de street food și relaxare, pe parcursul întregii zile, veți regăsi preparate internaționale pentru toată familia”, a transmis Creart.

Ambasadorul Oficial al iMapp Bucharest este Jean - Michel Jarre, care va fi prezent la București pentru a înmâna personal Marele Premiu echipei câștigătoare, desemnată de către juriul concursului.

(sursa: Mediafax)