Andreea Marin trece printr-o nouă despărțire. Vedeta a confirmat sfârșitul relației cu Adrian Brîncoveanu

Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu nu au mai fost văzuți împreună la evenimentele mondene.

Ce s-a întâmplat în relația lor

Cuplul a avut apariții discrete de-a lungul timpului. Deși au apărut împreună la evenimente publice, ei au fost foarte atenți cu ceea ce expun.

Andreea Marin a păstrat tăcerea cu privire la motivele care au dus la despărțire. Însă contactată de presă, Andreea Marin a confirmat că s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu.

Ulterior, Adrian Brîncoveanu și-a șters conturile de socializare.

Numirea acestuia în funcția de consul general la Haifa, Israel, în aprilie 2025, a adus provocări în relația lor, dar Andreea Marin spunea atunci că au reușit să depășească distanța prin comunicare și susținere reciprocă.

Mesajul trist al Andreei Marin

În urmă cu câteva zile, Andreea Marin le-a transmis fanilor săi că are probleme de sănătate.

.”Azi a fost o zi tristă pentru mine. Trupul mi-a fost slăbit de o îmbolnăvire neașteptată, iar sufletului i-a fost greu să îmbrățișeze cu tandrețe și bunătate, pentru vindecare, o durere interioară… dar viața a avut un dar pentru mine: înțelepciunea de a înțelege că zilele bune se împletesc inevitabil cu cele grele, așa e ea.

Citește pe Antena3.ro O dansatoare din buric a fost arestată în Egipt pentru că are postări prea „provocatoare” pe Instagram

Cu urcușuri și coborâșuri. Prețuiesc viața, așa cum e ea. Am învățat să nu fug de durere, ci să o accept, să mă întreb cu blândețe ce simt, unde în corp se reflectă și sub ce formă tristețea, să o las să fie, să se manifeste până când puterea ei va slăbi … sunt acasă acum, cuminte cu tratamentul pe noptieră și la pat, însă voi continua să vă aduc ce știu eu mai bine: zâmbet și optimism, cea mai bună rețetă de a trece frumos și demn prin viață, cel puțin așa am simțit mereu eu”, este o parte din mesajul Andreei Marin.