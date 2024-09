Producţia de struguri din 2024 ar putea scădea în sudul ţării din cauza condiţiilor climatice

Revino şi CrameRomania.ro au organizat la sfârşitul săptămânii trecute o întâlnire informală a producătorilor de vin din România, la care au participat peste 50 de persoane din domeniul viticulturii, unde s-a discutat despre provocările acestui an, producţie şi planuri de viitor, mai ales în actualul context climatic, arată un comunicat

Conform Institutului Naţional de Statistică, în anul 2023, faţă de anul precedent, producţia de struguri a crescut cu 9,7%, ca urmare a creşterii randamentului la hectar (+7,6%), dar şi a suprafeţei cultivate cu 1,9%.



"Recolta strugurilor a fost dintotdeauna motiv de reuniune şi sărbătoare, iar întâlnirea noastră cu producătorii locali în proiectul Crame România reprezintă uniune, socializare, sărbătoare. Deşi a fost un an dificil din cauza secetei, rămânem împreună şi continuăm promovarea vinului românesc", a declarat Alina Iancu, fondator Revino şi CrameRomania.ro, citată în comunicat.



La rândul său, Aurelia Vişinescu, proprietar de cramă şi enolog, a spus că 2024 "este un an foarte dificil, este un an cu secetă, cu secetă pedologică, cu producţii foarte mici, avem producţii diminuate până la 70%, avem dezechilibru în ceea ce priveşte acumularea de zaharuri, avem o acumulare accelerată de zaharuri şi o scădere accelerată a acidităţii".



În privinţa producţiei de struguri din Transilvania, Ionuţ Dumitraş, Chief Vineyard Engineer, a afirmat: "Nu putem vorbi de condiţii climatice extreme în regiunea noastră, având apă şi căldură. Condiţii climatice extreme cu care ne confruntăm sunt îngheţul târziu de primăvară şi grindina. Ce putem spune este că plantaţiile au pornit în vegetaţie cu aproximativ 15 zile mai devreme, a fost o primăvară călduroasă, timpurie. Strugurii se află în stare de dezvoltare normală, singura diferenţă este un avans fiziologic de aproximativ 15-20 de zile".



Potrivit Oficiului Internaţional al Viei şi Vinului (OIV), în 2023, România a reuşit să-şi menţină poziţia de al şaselea producător de vin din Europa, în ciuda condiţiilor meteo nefavorabile. Mai mult, ţara noastră a înregistrat o producţie de 4,6 milioane de hectolitri, în creştere cu 21% faţă de anul precedent şi cu 4% peste media ultimilor 5 ani, consolidându-şi astfel statutul de jucător important pe piaţa europeană a vinului. Într-un raport recent se menţionează că România este a patra cea mai mare suprafaţă viticolă din UE, cu 178.198 ha, pentru care s-a raportat o scădere a suprafeţelor în 2023, de 0,5%.



În ceea ce priveşte consumul de vin, la nivel mondial, OIV a estimat pentru 2023 peste 221 milioane hectolitri de vin, marcând o scădere de 2,6% comparativ cu 2022, cel mai scăzut volum înregistrat din 1996. Aceeaşi instituţie menţionează că România a înregistrat o creştere semnificativă pentru consumul de vin, de 3 milioane de hectolitri pentru 2023, cu o creştere de 20% a nivelurilor de consum de vin.



Cu o experienţă de peste 12 ani în industria vinului şi evenimentelor dedicate gastronomiei din România, CrameRomania.ro şi Revino sunt proiectele dedicate educaţiei şi promovării vinului, brânzeturilor şi turismului viticol în ţară. AGERPRES