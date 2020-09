Profesorul din Oradea, care a facut propagandă anti-mască la ore: Am ajuns să fim gardienii copiilor noștri, nu cred că asta e rolul nostru

Nelu Sandu Pop, profesorul din Oradea care a instigat, în timpul orelor de curs, la nerespectarea măsurilor de protecție, își mentine opinia că purtarea măștilor în sălile de curs este inutilă pentru elevi şi profesori.

El a declarat joi la Antena 3 că ideea de a se filma alături de elevi cu măşti de clovn pe faţă i-a venit după ce i-a văzut pe copii „așa de timorați și consternați”, în băncile lor.

„Asta este forma mea de protest. Probabil că abordarea a fost nepotrivită, într-adevăr. Nicidecum eu nu am îndemnat pe nimeni să nu poarte mască sau să nu respecte legea. Sub acea mască cu animăluţul respectiv, şi eu şi elevii am avut mască de protecţie.”, a spus profesorul la Antena 3.

„Eu sunt obișnuit cu cei de la clasele a 11-a și a 12-a să ii văd că zburdă, reacționează și sunt dezinvolți. Acum să îi văd atât de timorați și să stea în băncile lor fiecare.... Eu nu am făcut decât să prezint realitatea în care ne aflăm. Pe acești copii îi ținem între 4 și 6 ore în clase. Dacă simt că nu pot respira merg pe rând să ia o gură de aer la geam”, a continuat profesorul.

„Am ajuns să fim gardienii copiilor noștri, nu cred că asta e rolul nostru, nu asta ar trebui sa fac eu, să stau sa nu las copilul să se ridice din bancă, să nu las copilul să relaționeze unul cu celălalt. Eu nu contest intenția ministerului, intenția este bună, dar măsurile sunt greșite. Copiii socializează înainte să intre în școală, se ating și stau în grupuri mai mari și cum intra dincolo de gard gata, cu distanțare și cu măștile”, a spus profesorul la Antena 3.

Cadrul didactic a fost amendat de IJP Bihor cu 2.500 de lei, după ce Inspectoratul Școlar Județean Bihor a depus o plângere penală pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Președintele Klaus Iohannis a declarat că este vorba de „un caz singular, un caz reprobabil”. „Nu cred că putem să tolerăm așa ceva și sunt convins că cei de la Inspectorarul Școlar Județean și managerii școlii vor lua măsuri”, a spus Klaus Iohannis într-o conferință de presă.

„Trebuie sancționat fără discuții. Asta este o obligație legală, portul măștii în școală este obligatoriu, este principala formă prin care noi protejăm sănătatea copiilor noștri, iar dacă un cadru didactic incită copiii să nu poarte mască, după părerea mea, trebuie să părăsească învățământul”, a declarat Ludovic Orban

Profesorul din Oradea a pus la cale în clasă o scenetă, în care i-a implicat și pe elevi. Și el, și copiii purtau măști ale unor personaje de benzi desenate. „Bună ziua. Ne aflăm astăzi la oră. Nelu Pop mă numesc. Sunt profesor la Liceul Sportiv din Oradea și vreau să vă prezint cum arată o oră în condițiile de astăzi. În condițiile în care Guvernul ăsta ne obligă să purtăm măști și să fim ca niște animăluțe în țarc. Haideți să vedem cum arată animăluțele din jurul nostru care nu au voie să părăsească țarcul. Au doar 5 minute de pauză. Nu au voie să își dea măștile jos”, spune profesorul în înregistrarea publicată pe pagina de Facebook.