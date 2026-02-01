Profesor de matematică din Argeș, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani

Informația a fost confirmată sâmbătă de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș.

Potrivit reprezentanților IPJ Argeș, la data de 30 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Stâlpeni au fost sesizați de o femeie din comuna Dârmănești, care a reclamat faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, elevă la o școală gimnazială din localitate, ar fi fost victima unor acte de natură sexuală.

Din verificările efectuate de anchetatori a reieșit că incidentul ar fi avut loc în data de 29 ianuarie 2026, în jurul orei 10:30. Conform aceleiași surse, în timp ce minora se afla pe holul școlii gimnaziale din comună, cadrul didactic ar fi sărutat-o pe obraji și pe buze.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, iar sâmbătă, în urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.

Val de violențe în școlile din Argeș, prefecta convoacă ISJ și autoritățile

Prefecta de Argeș, Ioana Făcăleață, a anunțat sâmbătă seara, că, la începutul săptămânii următoare, îi va convoca de urgență pe reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Argeș, dar și ai autorităților, în urma unei serii de incidente grave petrecute în școlile din județ.

„Am decis să convoc de urgență, pentru luni, 2 februarie, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Argeș și ai structurilor de ordine publică, pentru analiza o serie de incidente de netolerat în unitățile școlare și pentru a stabili măsuri clare care să garanteze siguranța în școli și în imediata lor vecinătate”, a scris Ioana Făcăleață, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Primul incident amintit de Făcăleață este cazul elevei de 13 ani din Argeș, care a reclamat că profesorul său ar fi sărutat-o pe buze dar și pe obraji. Profesorul, în vârstă de 64 de ani, a fost reținut, sâmbătă, de polițiștii IPJ Argeș.

Într-un alt incident, doi elevi ai unei școli din Costești au fost implicați într-o bătaie și reținuți, iar alți 41 de elevi care au asistat la incident au fost sancționați.

De asemenea, un elev de la un liceu din Pitești a agresat doi muncitori care desfășurau lucrări în școală.

Potrivit Prefectei de Argeș, anul trecut s-au petrecut 85 de incidente de violență în școli, dintre care 29 au avut loc numai în ultimele două luni ale anului.

„Nu voi tolera astfel de situații. Copiii noștri trebuie să fie în siguranță la școală și de aceea le cer și cadrelor didactice mai multă vigilență!”, a declarat prefecta de Argeș, potrivit Mediafax.