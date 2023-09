O nouă ediţie a programului Fidelis, din 18 septembrie, donatorii de sânge au cea mai mare dobândă

Cea de-a treia ediţie a campaniei iniţiate de Morning Glory, Rock FM, cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, se derulează în perioada 18 septembrie - 3 octombrie.



"Alături de Răzvan Exarhu şi Rock FM dăm startul unei noi etape din această campanie valoroasă "România are sânge de rocker, acum şi de investitor". Cele două tranşe de anul acesta ne-au arătat că nu suntem doar norocoşi să avem investitori dedicaţi, ci şi cu un suflet mare: 2.300 donatori investitori au investit peste 5 miliarde lei. Succesul ediţiei este cu adevărat valoros atunci când este însoţit de o grijă autentică pentru ceilalţi. Această nouă tranşă oferă investitorilor randamente competitive, astfel încât să puteţi să vă gestionaţi economiile cu încredere şi să contribuiţi la finanţarea proiectelor şi iniţiativelor noastre privind dezvoltarea economică. De asemenea, comisioanele sunt zero iar câştigurile rămân neimpozabile", a transmis ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.



Tranşa dedicată donatorilor de sânge se va aplica pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadenţa la un an, având o dobândă de 7,25%, cea mai mare oferită în cadrul acestei ediţii.



De asemenea, un alt beneficiu oferit donatorilor este scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. Pot beneficia de condiţiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 ianuarie 2023.



"Se doreste ca şi această ediţie, prin tranşa dedicată donatorilor, să contribuie concret la stimularea donării de sânge de către persoanele fizice, alăturându-se demersurilor cu această temă derulate la nivel naţional, local dar şi în mediul privat" , precizează reprezentanţii MF.



În afară de tranşa specială, ediţia Fidelis care debutează pe 18 septembrie va conţine şi emisiunile uzuale, respectiv: titluri de stat în lei, cu scadenţe de 1 an şi 3 ani şi dobânzi anuale de 6,25% şi respectiv 7,10%, şi titluri de stat în euro, cu scadenţe de 1 an şi 5 ani şi dobânzi anuale de 3,90%, respectiv 5,30%.



Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.



Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. - Groupe Societe Generale şi Alpha Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.



În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile.



Deţinătorii de titluri de stat Fidelis lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la maturitate pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.