Supărarea lui Mitriță vs. supărații pe Mitriță

„Nu mai avea motivație. I-a părut nespus de rău că Universitatea nu a luat titlul și, de asemenea, a fost nemulțumit de rolul care i s-a oferit la națională. Mitriță a revenit în România cu două mari visuri, să aducă titlul la Craiova și să fie om de bază echipa națională. L-a apăsat foarte tare ratarea unui trofeu, mai ales titlul de campion, dar și faptul că nu a fost folosit de Mircea Lucescu așa cum și-ar fi dorit el. Așa că a acceptat oferta din China, care, pentru el, ca om, ca tată de familie, este de nerefuzat. Are 30 de ani, are responsabilități”, l-a scuzat Mihai Rotaru, acționarul principal al Universității Craiova pe Mitriță. Asta nu a liniștit însă majoritatea suporterilor, care s-au arătat „dezamăgiți” și „trădați” de perla Craiovei. „A plecat pe mărunțiș, iar pe noi ne-a lăsat la greu, exact acum când încercăm să scoatem capul în Europa. Cu el în echipă mai aveam șanse. Acum, o să privim doar 1-2 meciuri din tururile preliminare, pentru că intrarea în grupa principală a Conference League este foarte greu de realizat. Când a venit la Craiova, Bănia visa la Liga Campionilor. Acum sperăm să trecem câteva tururi de calificare în Divizia C a cupelor europene. N-ar fi rău să ajungem în grupă, dar se poate fără Mitriță? Va reuși Rădoi să facă o echipă bună și fără Mitriță?”, se plâng fanii.

„Rădoi este speranța”

O altă parte a suporterilor este optimistă. „Nu era în regulă ca «Știința» să stea într-un singur jucător. Nici în perioada de glorie a Craiovei echipa nu stătea doar în Ilie Balaci. Că mai avea și el zile nereușite, în care nu-i ieșea jocul. Dar avea o întreagă echipă în jur care-l suplinea. Aveai Donose, Irimescu, Geolgău, Țicleanu, Beldeanu. Acum îi aveam doar pe Mitriță și pe Bairam. Nu mergea Mitriță, nu mergea echipa, pentru că Bairam nu este nici pe departe un Irimescu sau un Beldeanu. Îl avem însă pe Mirel Rădoi, oltean de-al nostru, care poate face din acest lot o echipă. Să luăm exemplul lui Paris Saint Germain. Cât au avut vedete ca Mbappe, Messi și Neymar n-au făcut nimic în Europa. După plecarea lor antrenorul a făcut o echipă-buldozer, fără nume sonore și care, iată, a câștigat Liga Campionilor, face spectacol și la Mondialul Cluburilor. E numărul 1 în lume. Asta poate face și Rădoi, să facă o echipă unită, omogenă în care să nu mai existe fițele și mofturile din trecut”.

Se mai bagă Cârțu la echipă?

Acum vine întrebarea „Poate Rădoi?”. Oltenii sunt optimiști. Rădoi este oltean de-al lor, a jucat în Craiova, chiar dacă nu la Universitatea, este ambițios și dornic de reușite în carieră. Singurul inconvenient este relația pe care o are cu Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova. Se știe că între ei este stare tensionată din cauza multelor critici pe care Sorinaccio le are destul de des fie la adresa jucătorilor, fie la tactica aleasă de antrenor. Iar lucrurile astea îl irită foarte tare pe Rădoi, care mai a plecat o dată de la Craiova, în urma unor certuri cu același Sorin Cârțu. La fel a renunțat și la echipa națională în momentul în care Mihai Stoichiță și-a dat cu părerea vizavi de tactica lui. „Cârțu poate să se abțină o perioadă și să mai tacă. Dar tăcerea asta nu va dura mult. El face febră musculară dacă nu vorbește, și nu totdeauna are dreptate. E ca Gigi Becali. Nu se poate abține. Trebuie să spună el ceva, să bage un pic bățul prin gard. Ăsta-i omul. Nu se mai schimbă la vârsta asta”. Surse apropiate clubului ne-au spus că Mirel Rădoi a pus niște condiții vizavi de intervențiile critice ale lui Cârțu la emisiuni TV sau în presa scrisă. I s-a răspuns că „nimeni nu-i poate închide gura lui Sorin Cârțu”. Totul depinde însă de rezultate, pentru că la victorii „Cârțu te laudă până îți ridică monumente”, iar la înfrângeri „te critică până te îngroapă”.

Ce poate face Craiova în Europa

Tragerea la sorți a fost cu ghinion pentru olteni. De fiecare dată când au întâlnit echipe din spațiul ex-iugoslav au avut mari probleme. Fie că echipele s-au numit Hajduk Split, Pobeda Prilep sau Maribor, „Știința” a ieșit mereu șifonată. Acum are de înfruntat o echipă mai grea decât Pobeda Prilep sau Maribor. FK Sarajevo este una din echipele mari ale fostei Iugoslavii, câștigând titlul în fața marilor Steaua Roșie Belgrad, Partizan, Dinamo Zagreb, Vardar Skopje și Hajduk Split, și un club care transferă an de an jucători în campionatele mari ale Europei pe sume mai mari decât transferul lui Alexandru Mitriță la o echipă modestă din China.

Campionatul Mondial al Cluburilor

Echipele din Europa și din America Latină așteaptă

fazele eliminatorii

Oricât a încercat FIFA să crească interesul pentru acest nou format al Mondialului Cluburilor, publicul american nu a luat cu asalt stadioanele, în ciuda scăderii prețului biletelor. Doar numele mari, ca Real, PSG, Manchester City, au umplut cât de cât tribunele, iar asta ridică câteva semne de întrebare și vizavi de Mondialul pe națiuni de anul viitor. Comentatorii DAZN, care au exclusivitatea transmiterii acestei competiții, cred că publicul va fi mai interesat după faza ieșiri din grupe, începând cu optimile. „Cu excepția celor de la Salzburg, echipele europene nu au folosit cel mai bun «11», ci mulți jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon și jucători nou veniți, ca Alexander-Arnold la Real sau Rayan Cherki la Manchester City. Cel mai probabil vor folosi ce au mai bun în lot începând cu faza optimilor. E vorba de mulți bani. De exemplu, PSG a încasat 125 de milioane de euro câștigând Liga Campionilor după 17 meciuri. La Mondialul cluburilor poate primi aceeași sumă după doar 7 meciuri”, a fost analiza DAZN. (Adi M.)

Program

20 iunie, ora 19.00 - DAZN și VOYO

Benfica - Auckland City

20 iunie, ora 21.00 - ProTV

Flamengo - Chelsea

21 iunie, ora 1.00 - ProArena

Los Angeles FC - Esperance Tunis

21 iunie, ora 4.00 - DAZN și VOYO

Bayern - Boca Juniors

21 iunie, ora 19.00 - DAZN și VOYO

Mamelodi - Dortmund

21 iunie, ora 22.00 - ProTV

Inter - Urawa

22 iunie, ora 1.00 - ProArena

Fluminense - Ulsan HD

22 iunie, ora 4.00 - DAZN și VOYO

River Plate - Monterrey

22 iunie, ora 19.00 - DAZN și VOYO

Juventus - Wydad

22 iunie, ora 22.00 - ProTV

Real Madrid - Pachuca