Cât câștigă directorul CFR Călători, companie ce riscă intrarea în incapacitate de plată: Ce înseamnă angajat al statului? Trebuie să mor de foame?

Datoriile către furnizori au depășit 500 de milioane lei, iar doar costul motorinei a ajuns la aproximativ 100 milioane lei. Subvenția de stat, alocată în proporție de numai 80% din cereri pentru 2025, abia acoperă salariile și costurile operaționale, spune Preoteasa.

În ciuda crizei companiei, Traian Preoteasa primește lunar peste 11.000 € și deţine două apartamente în Dubai:

În concepţia unora probabil angajaţii statului trebuie să fie săraci lipiţi pământului. Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai pe chiria din Dubai. Am peste 11.000 de euro pe lună. (…) Dacă luaţi veniturile, am peste 11.000 de euro pe lună şi nu plătesc nicio rată. Este un contract de vânzare-cumpărare, care este suma totală a apartamentului. Plăteşti o taxă de rezervare, după care într-un cont escrow plăteşti rate la an, nu la lună, nu există rată lunară şi se trag bani în funcţie de realizările constructorului. Primul apartament este terminat, s-a plătit în decurs de cinci ani şi mai are o componentă contractul din Dubai, plăteşti jumătate şi jumătate după ce iei cheia, care se plăteşte singur din chirie. Nu plătesc niciun leu rată în Dubai. Ce înseamnă angajat al statului? Trebuie să mor de foame? Care e legătura între incapacitatea de plată a CFR Călători şi apartamentele mele din Dubai? Am 5500 de euro de la CFR Călători, sunt membru CA, nu primesc indemnizaţia CA, 3500 de lei indemnizaţie de la Metrorex, în Consiliul de Administraţie, deci vreo 600 de euro. 3500 chiria din Dubai şi mai am o chirie în România, tot cu 600 de euro. Deci 10.800, 11.000 de euro”