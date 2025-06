Luminița de la capătul vizei

Dragii mei, noi cei de la pagina 22 am publicat 14 săptămâni la rând articole ținând strict de acest subiect. Vă asigur că acest efort și această insistență a noastră a contat în fața administrației americane. La fel, noi, Jurnalul, am reușit să înmânăm șefului delegației americane, prezente în România cu ocazia alegerilor prezidențiale, un dosar cu toată această muncă a noastră. Ce puteam face mai mult? Și pot confirma că autoritățile noastre din interiorul țării și-au făcut la virgulă datoria. Și atunci? Repetăm la infinit, noi nu facem politică, dar de data asta este vorba și despre munca noastră. Ce s-a întâmplat, trageți dumneavoastră concluziile. Și totuși, speranța moare ultima. Așteptăm și noi, așa cum așteaptă o țară întreagă, să vedem noul guvern și mai ales pe noul ministru de Externe. Cred că aici este cheia. Reprimirea noastră în Programul Fără vize în America stă în mâna diplomației românești. Și pentru asta noul ministru de Externe va trebui să muncească fără limită. Este un lucru absolut extraordinar în față și pentru poporul român. Sunt semne că administrația americană și-a mai schimbat poziția față de România și avem șanse să fim din nou luați în considerare pentru reintrarea în programul Visa Waiver, iar „suspendarea suspendării” tot se va întâmpla. Inevitabil. Noi, Jurnalul, ne vom oferi voluntari pentru a sprijini fără nicio reținere acest efort.

Nu doar românii sunt deportați din SUA

Mai mulți cititori m-au întrebat care este treaba asta cu numărul acela mare de români pe care autoritățile americane ar urma să-i deporteze, să-i ducă la Guantanamo. Domnilor, așa cum v-am povestit în episoadele în care am explicat ce trebuie făcut pentru obținerea autorizației de călătorie în SUA, acest episod cu cetățeni români expulzați de pe teritoriul SUA nu este deloc unul nou. Mereu au fost cazuri cu cetățeni români care au ajuns la deportare, nu este acum o premieră. Se întâmplă de 30 de ani. Aceștia fie au intrat ilegal pe teritoriul american, fie au venit ca turiști și au depășit limitele vizei turistice, fie că lucrau ilegal, fie au făcut prostii în cunoștință sau necunoștință de cauză. Nu este deloc vorba doar de români, nu suntem noi luați la ochi mai mult ca alții. Deloc. Nu se face niciun fel de discriminare. Oricine încalcă regulile și legile americane poate fi deportat. Atenție! Nu doar cetățeni români sunt pe acea listă. Sunt și cetățeni britanici, și germani, și irlandezi, și elvețieni, și ruși, și maghiari, și bulgari… Diferența este că acum politica vizavi de imigrația ilegală a Administrației americane are parte de mai multă vizibilitate și deportările cetățenilor care sunt ilegal pe teritoriul american se întâmplă acum mai repede. De aceea am și explicat în detaliu tot ce trebuie făcut ca să aveți parte de o ședere fără probleme în America.

Noi, dragilor, ne vedem vinerea viitoare, în siguranță, cu sănătate și pace. Neapărat pace în lume. Doamne ajută!

