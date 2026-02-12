x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Feb 2026   •   11:15
Programul de joi al sportivilor români la Jocurile Olimpice
Sursa foto: Hepta/Jocurile Olimpice de Iarnă

Sportivii români vor concura joi în probe la sanie și schi fond la Jocurile Olimpice Milano Cortina.

De la ora 14.00, Delia Reit va concura în proba de 10 km liber interval la schi fond.

La sanie, de la ora 19.30, este programată ștafeta pe echipe. Vor fi prezenți la start din partea României Valentin Crețu, Corina Buzătoiu, Marian Gîtlan / Darius Șerban, Raluca Strămăturaru / Carmen Manolescu.

România este reprezentată la JO Milano Cortina de 29 de sportivi titulari și o rezervă, care vor concura la opt discipline sportive.

 

(sursa: Mediafax)

