Progres uluitor pe Autostrada Sibiu-Pitești. Lucrările au avansat cu aproape 80%

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a împărtășit imagini de pe șantierul secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1), unde antreprenorul austriac a început asfaltarea.

Mobilizarea pe cei aproximativ 10 kilometri ai acestei secțiuni (Curtea de Argeș – Tigveni) este bună (620 de muncitori și 200 de utilaje), iar stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%, spune ministrul.

Constructorul lucrează în paralel la tunelul Momaia:

- structura de rezistență a galeriei Daniela (1.350 m)

- instalațiile celor două galerii Daniela (1.350m) și Alina (1.342 m)

- terasamente.

Stația de betoane de la Tigveni este funcțională și asigură materialul necesar lucrărilor.

În perioada următoare, antreprenorul va relua și producția plăcilor prefabricate pentru tunelul Momaia (sunt executate deja 1.797 de elemente din cele 5.739 de elemente necesare).

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde lei, durata acestuia este de 60 de luni (16 luni proiectare și 44 de luni execuție), iar finanțarea este asigurată prin programul PT.