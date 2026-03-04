x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Mar 2026   •   22:00
Înmatriculările de autoturisme noi, în scădere în februarie
Sursa foto: Jurnalul/Înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 24.4% față de februarie 2025

Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu aproape 25% în a doua lună a anului 2026, comparativ cu luna februarie 2025.

Potrivit datelor prezentate luni de Asociația producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), în februarie, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 24.4% față de februarie 2025.

Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 3% față de februarie 2025.

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de 35% față de februarie 2025, în timp ce autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de 16%.

Topul înmatriculărilor, în funcție de mărci, este dominat de Dacia (1685), urmată de Toyota (894), Skoda (865), Volkswagen (610), Renaul (583), Ford (427), Hyundai (386), BMW (381), Mercedes-Benz (358), Chery (318).

(sursa: Mediafax)

 

