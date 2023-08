Boloș, după protestul din Ministerul de Finanțe: lipsa de eficiență ne costă scump

În urma protestelor din Ministerul de Finanțe, ministrul Marcel Boloș a transmis că a fost o zi importantă pentru toți, „pentru că am reușit să trecem printr-un moment de provocare și să găsim o cale către înțelegere și armonie”.

Boloș a spus că în urma discuțiilor speră că s-a reușit transformarea tensiunii și a frustrării „într-o platformă pentru schimbare pozitivă”.

„Ziua de astăzi ne-a arătat încă o dată cât rău pot face informațiile neverificate răspândite în spațiul public. Care de data aceasta au fost picătura care a umplut paharul pentru o parte dintre angajați. Am ascultat cu atenție îngrijorările legate de condițiile de muncă, beneficii și perspectivele de dezvoltare profesională. În același timp, am împărtășit provocările financiare pe care le avem și obiectivele noastre pe termen scurt. Ce asigurări am adus: Toate deciziile cu impact asupra aparatului guvernamental vor fi precedate de consultări. Orice măsură adoptată va fi asumată la nivelul coaliției. Eu sunt partenerul angajaților din minister, ușa mea este deschisă oricând, dacă vor să îmi transmită îngrijorările lor sau probleme cu care se confruntă. Angajații din această instituție joacă un rol fundamental pentru dezvoltarea economică a țării și sunt primul care le va recunoaște valoarea ori de câte ori am ocazia. Ei vor juca un rol vital în dezvoltarea economiei și aplicarea măsurilor necesare acestui scop. Tocmai de aceea trebuie să fie răsplătiți pe măsura importanței activității lor. Reversul medaliei este că am așteptarea să trateze fiecare zi cu profesionalism și eficiență, pentru că lipsa de eficiență ne costă scump”, a spus Marcel Boloș.

Ministrul spune că toți cei din această instituției trebuie să știe foarte bine că trebuie să dea propriul exemplu de auto-management performant și de organizare eficientă a muncii, care este plătită din bani publici.

„Noi suntem cei care știm mai bine decât orice altă instituție cât de necesară este reforma aparatului central, reducerea de cheltuieli și încadrarea în deficitul bugetar asumat. Totodată, am convenit că vom face demersurile pentru a avea un statut al finanțistului, pentru asigurarea recunoașterii importanței activității desfășurate de angajații sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor. O altă urgență o reprezintă demersurile pentru aplicarea nedescriminatorie a principiilor de salarizare. Vreau să avem cu celeritate draftul de act normativ pentru egalizarea salarizării la nivelul funcțiilor echivalente din aparatul central al MF și al tuturor instituțiilor subordonate. În plus, vom revizui atribuțiile și îndatoririle fiecăruia pentru a ne asigura că sunt distribuite în mod echitabil și că toți contribuim în mod adecvat la succesul instituției”, a mai spus Marcel Boloș.

De asemenea, Boloș a promis că va fi inițiat un proces de evaluare a condițiilor de muncă, astfel încât să fie identificate și aduse îmbunătățiri în funcție de necesități.

„Acest lucru va include atât aspecte legate de spațiul fizic, cât și de resursele necesare pentru a-și desfășura activitatea eficient”, a mai spus ministrul Finanțelor.

(sursa: Mediafax)