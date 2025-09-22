Protest la Guvern, pentru reluarea programului FIV: Austeritatea trece, copiii rămân

Alături de cele două organizații, vor fi prezente cupluri care urmează tratamente specifice FIV, care își vor spune poveștile. După declarații, sute de scrisori ale celor care vor să devină părinți vor fi depuse la Guvern, pentru premierul Bolojan. Scrisorile vor fi puse într-o cutie poștală uriașă.

Potrivit Declic, în acest moment, România a devenit singura țară din Uniunea Europeană care nu sprijină financiar cuplurile pentru fertilizarea in vitro.

În 2025, deși bugetul fusese aprobat și toate demersurile pentru continuarea programului FIV erau finalizate la Ministerul Muncii și Familiei, odată cu venirea Guvernului Bolojan, în iunie s-a oprit programul.

„Programul FIV este o investiție financiară inteligentă a statului român. O procedură FIV costă statul 15.000 lei, dar aduce înapoi de 26 de ori mai mult prin contribuțiile viitorului copil, conform unui studiu făcut de sociologul prof. dr. Bogdan Bucur. Dincolo de calcule, este vorba despre un drept fundamental de a deveni părinte”, se arată în comunicatul Declic.

Organizatorii îi cerpremierului să aloce 75 de milioane de lei pentru 5000 de vouchere, la rectificarea bugetară din septembrie.

Conform organizatorilor, programul național de fertilizare in vitro derulat până în 2024 a fost un sprijin semnificativ al statului român pentru persoanele care se confruntă cu infertilitatea. Oprirea lui înseamnă „șanse pierdute pentru mii de cupluri care își doresc copii”.

Petiția poate fi semnată aici: https://facem.declic.ro/campaigns/austeritatea-trece-copii-raman.

(sursa: Mediafax)