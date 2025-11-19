Protest „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale! ” în Piața Victoriei

Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează vineri, 21 noiembrie, un protest în Piața Victoriei din București, sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Vor fi organizate acțiuni similare și în orașe precum Timișoara, Iași, Pitești și Arad.

Organizațiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale, aplicând principiul contributivității pentru toate pensiile din România. Reformele propuse de Guvern reduc unele pensii speciale ale magistraților, însă acestea vor rămâne printre cele mai mari din Uniunea Europeană. De exemplu, o pensie de 56.000 de lei ar urma să scadă la 42.000 de lei, în timp ce pensia medie în România este de doar 2.770 de lei.

„Dubla măsură a politicienilor doare mai tare decât gaura bugetară. Guvernul și președintele se roagă de magistrați să accepte pensii de «doar» 15 ori mai mari decât pensia medie din România, în timp ce oamenii obișnuiți au fost nevoiți să suporte măsurile anticriză de îndată. Executivul are răbdare cu magistrații, cărora le acordă o tranziție de 10 - 15 ani până la implementarea legii, în timp ce pensionarii obișnuiți află de la o lună la alta că rămân fără 10% din pensii. Asta nu e reformă, e protejarea privilegiilor”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic.

Angi Șerban, reprezentantă Corupția Ucide, a subliniat: „Negocierile dintre magistrați și Guvern cu privire la pensiile speciale au eșuat. 70% din salariu cu perioadă de tranziție de 10-15 ani este de neacceptat. Îi cerem premierului Ilie Bolojan fermitate, nu compromis. Dacă tot ne pune să strângem cureaua, cel mai logic este să-ncepem să o strângem de la privilegii.”

Diana Voicu de la Inițiativa România a completat: „Ieșim în stradă pentru că echitatea nu poate exista într-un stat în care o singură categorie își rezervă privilegii pe viață, plătite de toți ceilalți. Cerem un sistem de pensii pentru magistrați construit pe responsabilitate și echilibru, nu pe excepții care rup încrederea dintre societate și justiție.”

Organizatorii fac apel către toate grupurile civice, comunitățile și cetățenii care susțin dreptatea și egalitatea în sistemul de pensii să participe la protestul din Piața Victoriei, vineri, 21 noiembrie, de la ora 18:00.

(sursa: Mediafax)