Radu Berceanu a adus 50 de angajaţi din Sri Lanka să lucreze la fabrica AVI

Radu Berceanu, fost ministru al transporturilor, a adus 50 de angajaţi din Sri Lanka să lucreze la fabrica AVI şi la firma care produce piscine în Craiova: „A crescut foarte mult cererea pentru piscine la export. Producem 500 de piscine anual.“

Radu Berceanu, fostul ministru al transporturilor, a adus 50 de angajaţi din Sri Lanka să lucreze la firma AVI Piscine, care produce anual 500 de piscine, şi în fabrica AVI din Craiova, activă în domeniul materialelor compozite, pentru a acoperi deficitul de forţă de muncă. Anterior, în 2019, el a adus 45 de vietnamezi în aceste fabrici, scrie ZF.

„O parte din vietnamezi au plecat, am adus acum oameni necalificaţi din Sri Lanka şi vom mai aduce. Anul acesta a fost unul foarte bun pentru firma de piscine. Am produs 500 de piscine, cele mai multe le-am vândut la export, în Norvegia, Germania, Israel. Şi anul trecut am vândut 500 de piscine, doar 45 în România. Oamenii au cumpărat mai multe piscine cu pandemia, s-au construit în afară şi cartiere de vile cu piscine“, a spus pentru ZF Radu Berceanu, fostul ministru al transporturilor.

El precizează că în acest an firma AVI Piscine va finaliza cu afaceri mai mari cu 7-8% faţă de anul trecut. Tot mai multe companii din sectorul producţiei şi din turism de pe piaţa locală au recrutat angajaţi din statele asiatice pentru a compensa deficitul de forţă de muncă. Cererea mare de personal asiatic i-a determinat pe guvernanţi să majoreze cota de imigranţi care pot fi aduşi să lucreze în România.

Datele publice arată că AVI Piscine din Craiova a avut anul trecut afaceri de 17,7 milioane de lei şi un profit net de circa 1,9 mil. de lei, arată datele publice de la Ministerul de Finanţe. În 2019 compania înregistra afaceri de 11 milioane de lei şi profit net 350.000 lei. Compania avea 58 de angajaţI anul trecut.

Berceanu mai controlează la Craiova compania AVI, ce produce piese industriale pentru clienţi ca Siemens, Bombardier sau Alstom, iar toată producţia merge la export: „Şi fabrica AVI a mers bine în pandemie, avem contracte pe mai mulţi ani. Producem şi carcase de tramvaie şi carcase pentru autobuzele roşii din Anglia“.

Fondată în anul 1990, compania AVI a avut afaceri de 15,9 milioane de lei în 2020 şi un profit net de 863.000 de lei, arată datele oficiale de la Ministerul de Finanţe. Din fabrică ies produse industriale pentru clienţi din domeniul construcţiei de tramvaie, trenuri, metrouri şi alte industrii. Compania avea 71 de angajaţi anul trecut.

Afacerile hotelului de la Craiova s-au prăbuşit Radu Berceanu mai controlează în Craiova hotelul de patru stele Ramada Plaza (fostul Jiul Craiova), unitate care operează 162 de camere standard şi apartamente şi care a fost redeschisă la finalul anului 2015.

„La hotel avem doar 60 de camere deschise din care 30-40 sunt ocupate în medie. Cel mai afectat a fost business-ul hotelier în pandemie, nu mai vin oameni nici pentru evenimente. Am redus şi numărul de angajaţi la hotel“.

Datele oficiale de la Ministerul de Finanţe arată că Jiul SA, compania care deţine hotelul, a avut o cifră de afaceri de circa 5,5 mil lei anul trecut faţă de nivelul de 20 milioane de lei anul anterior şi înregistra pierderi.

Pentru reconstrucţia fostului hotel Jiu din Craiova, clasificat la trei stele, Radu Berceanu a luat 8,5 milioane de euro de la bancă, unitatea fiind închisă începând cu anul 2012. Lucrările de demolare a unor părţi din hotel şi de reconstrucţie au fost începute din toamna anului 2013.

Ramada Plaza este singurul hotel din Craiova afiliat la un lanţ internaţional. Familia Berceanu a preluat pachetul majoritar al hotelului în urma privatizării prin metoda MEBO după Revoluţie.

