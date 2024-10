Primarul Sectorului 2 cere demiterea prefectului Capitalei

Mihaiu îl acuză pe Mugur-Mihai Toader de faptul că nu sesizează "o autorizaţie evident ilegală" emisă de Primăria Sectorului 3, dar "se trezeşte în miez de noapte" să atace dispoziţia primarului general.



"Ciolacu trebuie să îl demită urgent pe prefectul PSDist după abuzul din cazul Unirii. De ani buni, în Capitală, administraţiile locale PSD forţează legea nepermis de mult. Fiecare în colţişorul lui face ce vrea profitând de relaţiile politice cu instituţiile de control deja castrate. De exemplu, prefectul care nu vede o autorizaţie evident ilegală emisă de Primăria Sectorului 3, dar se trezeşte în miez de noapte să atace dispoziţia primarului general. La Unirii nu e primul caz în care legea e încălcată cu bună ştiinţă. E doar cel mai mediatizat", scrie Radu Mihaiu pe Facebook.



El pledează şi pentru o reformă în ce priveşte modul de administrare a Capitalei, astfel încât să existe "o singură primărie care să urmeze o viziune clară", cu subunităţi care asigura implementarea.



"Am ajuns să avem 7 oraşe înghesuite într-o singură Capitală. Iar lucrurile încep să dea pe dinafară. Sigur, problema de la Unirii se va rezolva când se va trece prin mecanismele de verificare şi când proiectul va fi bun. Atunci vor ieşi şi avizele. Însă problema Bucureştiului rămâne. Nu putem sta cu ochii ca pe butelie pe fiecare gard, pe fiecare excavator, pe fiecare drujbă. Avem nevoie să reformăm administrarea Capitalei. O singură primărie care să urmeze o viziune clară, cu subunităţi care să asigure implementarea. Soluţia e la îndemână şi USR o va susţine în Parlament. Depinde doar de voinţa politică a viitorilor parlamentari dacă boala Bucureştiului va fi tratată", a menţionat Mihaiu.



Preşedinta USR, Elena Lasconi, l-a acuzat de asemenea pe prefect de faptul că s-ar fi transformat luni seara în "avocatul ilegalităţilor".



"Ce am văzut ieri în Piaţa Unirii, cu un prim-vicepreşedinte PSD apropiat de Ciolacu, Daniel Băluţă, care a vrut să facă un şantier ilegal, cu Poliţia Locală care a fost transformată în braţul lor personal de intimidare, cu prefectul PSD care se transformase în avocatul ilegalităţilor, totul în timp ce încercau să protejeze o afacere de 800 de milioane de lei din care speră să curgă banii în buzunarele lor", a scris lidera USR, pe Facebook.



Prefectul Bucureştiului, Mugur-Mihai Toader, a anunţat luni seară că va ataca în instanţă dispoziţia de demolare emisă de primarul general, Nicuşor Dan, pentru îndepărtarea gardurilor din Piaţa Unirii.



"Eu totuşi consider că s-a ajuns deja mult prea departe cu aceste acţiuni. Suntem în anul 2024. Nu mai putem să băgăm buldozerele şi, mai ales, un conflict între administraţii locale... Sunt şi eu în administraţie de peste 20 de ani şi nu am întâlnit aşa ceva. (...) În situaţia de faţă, mai mult ca sigur, instanţa se va pronunţa", a afirmat prefectul Capitalei, într-o declaraţie acordată presei, în Piaţa Unirii.



El a susţinut că dispoziţia emisă de către Nicuşor Dan a fost "dată pe picior" şi a subliniat că Primăria Sectorului 4 lucrează în baza unei autorizaţii de construcţie emise de Primăria Sectorului 3. Mugur-Mihai Toader a opinat că, potrivit documentelor, dreptatea s-ar afla de partea primăriilor de sector.



"În acest moment, conform documentelor (au dreptate - n.r.) Sectorul 4 şi Sectorul 3. (...) Conform documentelor de care am cunoştinţă acum, pe documentele care există acum, înclin către Primăria Sectorului 4. Dar în momentul de faţă mă duc la birou şi atac dispoziţia pentru că dispoziţia este nelegală. (...) Nu este comunicată, nu sunt puşi în întârziere. Există o autorizaţie de construcţie pentru această lucrare, iar jurisprudenţa din România... Au fost foarte multe situaţii de genul acesta, iar dacă există o autorizaţie de construcţie, numai în măsura în care autorizaţia de construcţie este emisă în mod nelegal, atunci se poate desfiinţa", a spus acesta.

