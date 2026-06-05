Radu Miruţă: Autorităţile ucrainene au informat că au pierdut controlul a patru drone

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii despre incidentul produs în Portul Constanța, unde o dronă ucraineană s-a autodetonat.

„Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață, în jurul orei 6-6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești”, a declarat ministrul interimar Miruță.

Întrebat de ce notificarea din partea Ucrainei a venit abia la ora 10:00, ministrul a spus: „Dacă atunci au aflat, nu știu să vă spun care este motivul pentru care autoritățile din Ucraina ne-au notificat la ora 10 și nu la ora 6”.

Radu Miruță a precizat că a discutat ulterior cu ministrul ucrainean al Apărării, căruia i-a transmis că România se așteaptă să fie informată imediat atunci când Ucraina pierde controlul unor astfel de echipamente.

„Ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe. Găsesc reciproc respectuos că atunci când într-o țară aflată în război, cum se află Ucraina, se întâmplă astfel de evenimente, se ne informeze cât de repede se poate”, mai spune ministrul.

În plus, Miruță a punctat că forțele ucrainene au pierdut patru drone maritime, toate fiind explodate la momentul actual.

„După ce ne-au spus autoritățile ucrainene că sunt în total patru drone, ne-au menționat și care sunt orele la care aceste drone sunt programate să explodeze. Au fost două explozii, undeva la 145 de kilometri est de Constanța în largul Mării Negre, iar o alta a fost undeva mai în apropiere, dar nu știu să vă spun exact distanța”, conchide ministrul.

MApN a pasat răspunderea la Autoritatea Navală

Precizările Autorității Navale vin după ce Ministerul Apărării a transmis că responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența ANR.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 5 iunie, la ora 06.20, cu privire la faptul că, în Dana 78, din incinta portului Constanța, a fost observată o dronă maritimă.

Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române.

În acest moment, forțe ale Ministerului Apărării Naționale – ambarcațiuni și elicoptere - supraveghează zona.

Amintim că o dronă s-a autodetonat astăzi, în jurul orei 10.30, în Portul Constanța, fără a produce victime.

Obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile”, a transmis MApN într-un comunicat de presă, vineri dimineață.

AGERPRES