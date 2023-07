Radu Oprea: Sunt convins că vom vedea, începând cu luna august, scăderi de preţuri la produsele de bază

"Economia de piaţă a dat naştere la inegalităţi foarte mari în ultima perioadă de timp, inclusiv din perspectiva raportului de forţă pe piaţă pe care îl au diversele companii (...) Prin dialog la nivelul primului ministru am reuşit să introducem acea prevedere în legislaţie pentru scăderea adaosurilor comerciale pentru produsele de bază. Eu sunt convins că vom vedea, începând cu luna august, scăderi de preţuri la aceste produse, ceea ce arată că, printr-un dialog normal între stat şi actori din piaţă, lucrul acesta se poate face", a spus Radu Oprea, sâmbătă, la o conferinţă organizată de PES activists România şi PSD.



El a menţionat că dacă piaţa ar fi perfectă, nu ar exista instituţii precum Consiliul Concurenţei.



"Putem echilibra poziţiile, dacă am învăţa să ne asociem, dacă şi poziţia furnizorilor de produse agroalimentare ar fi una puternică, care ar putea negocia de pe o poziţie la fel de solidă cu partea de retaileri. Din păcate, în România asocierea încă mai are o tară a trecutului de până în 1989, iar în ultima vreme, glumesc spunând, dar poate că e desprinsă din realitate această glumă, că prima întrebare pe care ne-o punem când vrem să ne asociem mai multe persoane nu este ce câştigăm împreună, ci prima întrebare în România este: 'Cine e şeful?' şi atunci asocierea nu există. Ar trebui să trecem de acest lucru, să învăţăm să ne asociem, pentru a putea să avem o poziţie echilibrată în competiţia cu marii actori", a adăugat Radu Oprea.