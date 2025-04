600 de ambulanţe noi vor fi livrate începând din luna mai

Potrivit acestuia, au existat întârzieri în achiziţie din cauza perturbărilor de pe lanţul de aprovizionare, pe fondul schimbările majore din perioada post-pandemie, când preţurile şi termenele de livrare s-au modificat semnificativ.



"Nu a fost vina noastră că s-a întârziat cu achiziţia. A fost în piaţă problema. Noi am avut acordul cadru, nu s-a mai dorit să se vândă. Firmele n-au dorit să semneze contracte subsecvente. Licitaţia s-a finalizat. Primele livrări le aşteptăm în luna mai sau iunie. Deci cei care toată ziua spun că nu s-a făcut, nu am reuşit să facem, îmi pare rău să îi dezamăgesc. (...) Primele aproximativ 600 de ambulanţe vor veni începând cu luna mai şi o să înceapă să le distribuie la nivelul Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi la nivelul SMURD-ului. Dar numărul mare merge la Serviciile de Ambulanţă. Deci întârzierea, încă o dată, a fost din cauza perturbărilor care au avut loc pe lanţul aprovizionării, pe schimbarea preţurilor şi pe faptul că acordul cadru era înaintea pandemiei, iar după pandemie preţurile au crescut mult, şi durata de livrare a crescut, şi firmele n-au mai fost interesate şi chiar firmele au zis: 'Vrem o licitaţie nouă, după condiţiile care există acum în piaţă'. Şi asta s-a făcut", a declarat Raed Arafat.



În ceea ce priveşte posibilitatea descentralizării achiziţiilor de ambulanţe, şeful DSU a avertizat că o astfel de măsură ar dăuna sistemului unitar actual, care asigură compatibilitatea echipamentelor la nivel naţional.



"Avantajul sistemului nostru este că e standardizat, că orice maşină, oriunde, este asemănătoare cu o maşina din altă parte. Adică maşinile de pompieri, (...) de unde vii, din orice judeţ, dacă te trimit la un cutremur într-o localitate şi tu vii din Timişoara, maşina ta va fi identică cu maşinile din judeţul respectiv. La ambulanţă e acelaşi lucru. SMURD şi Ambulanţa au aceleaşi dotări. (...) Descentralizarea achiziţiilor ambulanţelor nu este un pas bun deloc. Şi asta înseamnă că în curând, dacă facem acest lucru, fiecare Serviciu de Ambulanţă o să aibă altceva, alte echipamente, alte materiale. Şi când se întâlnesc între ei nu ştie unul ce face celălalt. Şi acest lucru vrem să-l evităm. Noi am păstrat acest lucru în ţară de atâta timp şi nu facem la solicitarea unora şi altora acum, să stricăm un sistem", a spus Arafat.



Totodată, el a subliniat că nici în varianta descentralizată achiziţiile de ambulanţe nu ar fi fost mai rapide, iar costurile ar fi fost considerabil mai mari.



"Şi dacă făceau ei achiziţii separate, 1 - cumpărau mult mai scump, pentru că este economia de volum, poate la dublu preţ ambulanţa decât cumpărăm noi pe plan centralizat, şi 2 - aveau aceeaşi problemă cu timpii de livrare. Nu se schimba nimic", a completat şeful DSU.



Raed Arafat a fost prezent sâmbătă, la Focşani, la inaugurarea noului sediu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, alături de Alanna Simpson, specialist coordonator în managementul riscului de dezastre - Banca Mondială, inspectorul general al IGSU şi adjunctul inspectorului general al IGSU general Dan-Paul Iamandi.

AGERPRES