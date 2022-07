Rafila explică criteriile prin care vor fi alese cele 25 de proiecte de spitale noi prin PNRR

Pentru a fi incluse pe lista finală a celor 25 de obiective, cele 49 de propuneri trebuie să îndeplinească mai mulți indicatori.

Bugetul general total disponibil este de 1,7 miliarde de euro, din care 1.089,5 milioane de euro sunt pentru infrastructură spitalicească publică nouă, iar 635 de milioane de euro sunt pentru echipament medical.

Ministerul Sănătății atrage atenția că din totalul județelor, 21 nu au niciun obiectiv de investiții propus (S-E): Satu Mare, Maramureș, Botoșani, Suceava, Sălaj, Hunedoara, Covasna, Galați, Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Mehedinți, Olt, Teleorman, Călărași, Ialomița.

Trei județe au câte 4 obiective: Cluj, Iași, Dolj: alte 3 au, de asemenea, 3 obiective: Alba, Arad, Brașov.

Cele 49 propuneri de investiții cuprind 10.693 de paturi în total, cu un buget mediu / pat de 327.000 de euro.

Pe lângă fondurile din PNRR, autoritățile locale trebuie să vină cu co-finanțare, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

„Eu nu am de unde să știu acest lucru (dacă autoritățile locale vor avea sume pentru co-finanțare - n.r.). Ei trebuie să fie siguri că în momentul în care fac această aplicație s-au gândit și la co-finanțare, ținând cont de valoarea proiectului pe care îl depun. Evident că cine depune un proiect de 100 de milioane de euro și are nevoie de co-finanțare de 5 milioane, are șanse mai mari să găsească posibilitate de co-finanțare decât cineva care depune un proiect de 500 de milioane de euro. Așa pare logic”, a spus Rafila.

Pentru finanțarea PNRR sunt acoperite fonduri între 60 și 95% în fincție de valoarea investiției. Este finanțat 60% dacă este vorba de un proiect de peste 300 de milioane de euro, 70% în cazul unei investiții între 200 și 300 de milioane de euro, 80% dacă investiția este între 150 și 200 de milioane și 95% dacă este o investiție mai mică de 150 de milioane de euro.

(sursa: Mediafax)