Rafila, despre legea malpraxisului: Este nevoie de o iniţiativă serioasă, fără legătură cu interesul companiilor de asigurări

"Noi discutăm, există diverse iniţiative ale unor organizaţii profesionale, ale unor parlamentari, să schimbăm legea malpraxisului şi care se focalizează pe un singur lucru: dezincriminarea actului medical şi plata de către personalul sanitar a unor prime de asigurare care vor deveni împovărătoare. Eu nu cred că asta este soluţia, să plătească un medic între 1.000 şi 1.500 de euro pe an prima de asigurare pentru malpraxis, ca să fie exonerat de răspundere penală. Care nu poate, de fapt, să îl exonereze, pentru că orice om din ţara asta are dreptul să îşi facă o plângere penală, chiar dacă în legea malpraxisului scrie ceva sau scrie altceva. Este dreptul lui constituţional, nu poţi să i-l iei. Mai mult, mecanismul care este propus în momentul de faţă de gânditorii care lucrează la această lege a malpraxisului este aşa: plăteşti o primă acoperitoare, dar, dacă ai făcut ceva care ţine de domeniul malpraxisului, asiguratorul vine anul viitor şi îţi triplează prima de asigurare. Şi vom ajunge într-o situaţie în care dreptul de liberă practică profesională va fi blocat de sumele foarte mari pe care personalul medical ar trebui să le plătească ca prime de asigurare. Or, eu, personal, nu sunt de acord", a spus Rafila.



Ministrul Sănătăţii a adăugat că este nevoie de o iniţiativă serioasă în privinţa modificării acestei legi,"care să nu fie legată de interesul companiilor de asigurări".