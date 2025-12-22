x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator O falsă Raluca Turcan a solicitat bani unor firme. O plângere va fi depusă la Poliție

O falsă Raluca Turcan a solicitat bani unor firme. O plângere va fi depusă la Poliție

de Redacția Jurnalul    |    22 Dec 2025   •   23:00
O falsă Raluca Turcan a solicitat bani unor firme. O plângere va fi depusă la Poliție
Sursa foto: Raluca Turcan spune că nu a autorizat pe nimeni să ceară sponsorizări în numele său.

O falsă Raluca Turcan a solicitat bani unor firme. Avertismentul a fost lansat chiar de Raluca Turcan care a dezvăluit că o persoană necunoscută se folosește de identitatea ei. Liberala a anunțat că va face plângere la Poliție.

Raluca Turcan a lansat avertismentul pe Facebook.

„Atenție, semnalez public o tentativă de înșelătorie! Cineva îmi folosește identitatea pentru a cere bani în numele meu, sub pretextul unor sponsorizări. Au existat deja apeluri false către firme din Timișoara și Sibiu. În mod evident, NU solicit bani și NU am autorizat niciodată pe cineva să facă asta”, a scris Raluca Turcan.

Ea le recomandă celor care primesc mesaje să le închidă și să sesizeze Poliția.

„Dacă primiți cumva un astfel de apel, vă rog să: închideți imediat, nu trimiteți bani, notați numărul de telefon de pe care ați fost apelați și raportați acest gen de înșelătorie Poliției”, a adăugat Raluca Turcan.

La final, Turcan a anunța că va depune o plângere oficială la Poliție.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: raluca turcan plăngere bani
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri