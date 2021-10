Reacția fostului șef ANMCS, demis de premierul Citu după tragedia de la Constanța: Avea nevoie de un țap ispășitor

Vlad Berbecar, fostul șef al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), demis de Florin Cîțu după incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, sustine că prim-ministrul a avut nevoie de un țap ispășitor după tragedia de vineri dimineață iar el era ultima persoana rămasa într-o funcție publică din subordinea Guvernului, din partea USR PLUS.

În plus, Vlad Berbecar îl acuză pe prim-ministru că decizia de a-l demite este strict politică și are legătura, mai degrabă, cu conflictul dintre PNL și USR PLUS, decât cu incendiul de la Constanța.

„Premierul Florin Cîțu avea nevoie de un nou țap ispășitor pentru incendiul de la Spitalul din Constanța și eram ultimul om propus de USR PLUS într-o instituție publică din subordinea Guvernului”, este concluzia lui Berbecar.