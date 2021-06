Angajatul care refuză să lucreze în regim de telemuncă nu poate fi sancţionat, dacă nu există un acord deja semnat între el şi angajator, spune Roxana Abraşu, asociat manager în cadrul NNDKP Dreptul Muncii.

„În România, legea spune că refuzul angajatului de a lucra în regim de telemuncă nu poate fi sancţionat. De asemenea, în cazul acesta, angajatorul nu poate decide unilateral ca angajatul să lucreze în regim remote. Dacă există un acord între părţi şi angajatul refuză să lucreze remote, sancţiunile ar fi unele disciplinare. Angajatul care refuză să lucreze remote nu poate fi concediat. Este important de menţionat că încălcarea acestor reguli ar putea duce la plata de daune semnificative pentru angajatorii care implementează munca remote fără să ia în considerarea prevederile legii”, a declarat Roxana Abraşu în cadrul conferinţei “What issues are companies facing during remote work?”, organizată de SEE Legal şi ALRUD Law Firm, conform ZF.

În România, cadrul legislativ care reglementează telemunca a impus un acord între angajat şi angajator în luarea deciziei de a lucra astfel, a adăugat ea.

„Avem un cadru legal în zona aceasta din 2018, deci de dinaintea pandemiei de COVID-19. În perioada iniţială a pandemiei, în starea de urgenţă, angajatorii au avut posibilitatea recunoscută de autorităţi de a implementa prin o decizie unilaterală munca remote. În acest moment, pentru că suntem în stare de alertă până în iulie, angajatorii implementează munca remote acolo unde natura activităţii lor o permite. Angajatorii trebuie să se supună legii care spune că fie contractul de muncă, fie actul adiţional unui contract de muncă să prevadă un set minim de reguli pentru a fi observate atât de angajat, cât şi de angajator”, a explicat Roxana Abraşu.

(sursa: Mediafax)