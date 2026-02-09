Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › Reportul la Joker a trecut de zece milioane de euro, iar la Loto 6/49 se apropie de cinci milioane de euro Reportul la Joker a trecut de zece milioane de euro, iar la Loto 6/49 se apropie de cinci milioane de euro

Reportul la Joker a trecut de zece milioane de euro, iar la Loto 6/49 se apropie de cinci milioane de euro

Sursa foto: Jurnalul/Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc

Un report de peste 51,7 milioane de lei (peste 10,15 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, iar la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, se înregistrează un report de peste 22,31 milioane de lei (peste 4,38 milioane de euro), în urma tragerilor loto de duminică, informează, luni, Loteria Română.