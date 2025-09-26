Restricții de trafic sâmbătă în Capitală pentru Crosul Bucuriei și Cupa Toamnei la ciclism

Brigada Rutieră a Capitalei anunță că între orele 08.30-09.30 se va organiza activitatea educativ-religioasă „Crosul Bucuriei Brâncuși”, desfășurată astfel:

- între orele 08.00-09.30, adunarea participanților pe trotuar, în fața Bisericii Acoperământul Maicii Domnului, situată pe Aleea Pasărea de Aur, nr. 24

- între orele 09.30-11.30, deplasarea participanților pe următorul traseu: Parohia Acoperământul Maicii Domnului, de la Aleea Pasărea de Aur, nr. 24 – Aleea Danaide – dreapta pe str. Valea Ialomiței – stânga pe Aleea Pasărea de Aur

- între orele 11.30-13.00, festivitatea de premiere și defluirea participanților.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, între orele 09.30-11.30, se va restricționa traficul rutier pe traseul: Aleea Pasărea de Aur, nr. 24 – Aleea Danaide – dreapta pe str. Valea Ialomiței – stânga pe Aleea Pasărea de Aur .

De asemenea, sâmbătă va avea loc „Cupa Toamnei 2025” pe Șos. Pavel D. Kiseleff.

Între orele 7.00 - 15.00 se va restricționa traficul rutier pe Șos. Pavel D. Kiseleff, segmentul cuprins între Piața Arcului de Triumf și str. Arh. Ion Mincu, fără afectarea intersecțiilor, precum și pe banda I de circulație de pe bd. Constantin Prezan, sensul dinspre Arcul de Triumf către Piața Charles de Gaulle.

(sursa: Mediafax)