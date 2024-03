Rezultate Loto 6/49 10 februarie 2024. Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 150.000 de lei

JOKER – 50.000 de lei

LOTO 5/40 – 25.000 de lei

Report la Joker la categoria I de peste 5,64 milioane de euro

Report cumulat la Noroc de peste 1,72 milioane de euro

Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii:

Loto 6 din 49: 39, 8, 31, 9, 20, 24

Loto 5 din 40: 11, 26, 16, 18, 37, 32

Joker: 1 / 22, 19, 39, 20, 11

Noroc Plus: 1 9 7 1 9 3

SuperNoroc: 6 5 5 8 7 3

Noroc: 8 6 9 5 6 9 2

Rezultate loto 10 martie 2024, a doua tragere

Loto 6 din 49: 10, 4, 3, 12, 1, 39

Loto 5 din 40: 20, 27, 37, 3, 40, 31

Joker: 14 /29, 20, 4, 2, 37

La tragerile loto de joi, 7 martie, Loteria Romana a acordat 19.111 de castiguri in valoare totala de peste 1,58 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2 milioane de lei (peste 417.500 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,57 milioane de lei (peste 1,72 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 28 milioane de lei (peste 5,64 milioane de euro), iar la categoria a III-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 33.000 de lei.

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 497.000 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de 28.800 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 67.300 de lei (peste 13.500 de euro).

La tragerea Joker de joi, 07 martie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 223.276,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Noroc Plus de joi, 07 martie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 284.197,76 de lei.Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Galați.