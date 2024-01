Rezultate Loto 6/49 11 ianuarie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 11 ianuarie 2024:

Loto 6/49: 2, 33, 13, 18, 15, 14

Noroc: 5 0 6 1 1 1 2

Joker: 30, 27, 37, 24, 28 + 10

Loto 5/40: 7 10 39 1 26 24

Super Noroc: 1 2 2 7 0 0

Noroc Plus: 5 2 0 2 8 5

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 23,20 milioane de lei (peste 4,66 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,58 milioane de lei (peste 1,52 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 22,54 milioane de lei (peste 4,53 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 127.600 de lei (peste 25.600 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 97.200 de lei (peste 19.500 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 562.900 de lei (peste 113.000 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 37.000 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 24.900 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 7 ianuarie, la categoria a II-a, s-au înregistrat trei castiguri in valoare de 121.313,25 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Beclean, jud. Bistrita-Nasaud, Bucuresti, sectorul 3 si pe aplicația mobilă AmParcat.ro.