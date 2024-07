Rezultate Loto 6/49 11 iulie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 11 iulie 2024:

Loto 6 din 49: 43, 7, 42, 10, 30, 17

Loto 5 din 40: 22, 24, 20, 8, 29, 6

Joker: 1 / 5, 6, 42, 13, 19

Noroc: 9 7 0 0 2 6 4

SuperNoroc: 8 9 8 0 4 5

Noroc Plus: 3 0 8 7 8 9

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 13,63 milioane de lei (peste 2,73 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,74 milioane de lei (peste 1,95 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,40 milioane de lei (peste 1,48 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de aproximativ 228.000 de lei (peste 45.800 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 268.600 de lei (peste 53.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 490.700 de lei (aproximativ 98.600 de euro. La Super Noroc la categoria I este in joc un report in valoare de peste 93.100 de lei (peste 18.700 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 62.406,18 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti Sectorul 5.