Rezultate Loto 13 iulie 2023. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto 13 iulie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Loto 6/49: 37, 44, 6, 32, 31, 38

Loto 5/40: 35, 8, 12, 26, 34, 22

Joker: 8, 25, 5, 37, 17 + 16

Noroc: 1 2 3 8 6 6 6

Super noroc: 4 8 2 6 7 8

Noroc plus: 8 2 3 0 1 7

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,29 milioane de lei (peste 463.500 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,80 milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,87 milioane de lei (peste 1,59 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 163.900 de lei (peste 33.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 72.200 de lei (peste 14.500 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 680.300 de lei (peste 137.300 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 115.800 de lei (peste 23.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 64.200 de lei (peste 12.900 de euro).

La tragerea Joker s-a castigat premiul la categoria a III-a in valoare de 64.963,58 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sulina, jud. Tulcea.