Rezultate Loto 6/49 13 mai2021. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Joi, 13 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 mai, Loteria Romana a acordat 34.783 de castiguri in valoare totala de peste 1,46 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 11,6 milioane lei (peste 2,35 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,38 milioane lei (peste 281.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 27,30 milioane lei (peste 5,54 milioane de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 52.000 de lei (peste 10.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 942.300 de lei (peste 191.200 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 84.600 de lei (peste 17.000 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 87.600 de lei (peste 17.700 de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 32.800 de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 13 mai 2021

Loto 6/49 12 40 7 10 6 41

Loto 5/40 22 7 13 1 35 12

Joker 39 36 45 21 15 + 19

Noroc 4 7 1 9 4 9 8

Super noroc 4 0 0 7 2 2

Noroc plus 9 5 2 6 7 3