Rezultate Loto 6/49 14 decembrie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 14 decembrie 2023:

Loto 6/49: 12, 2, 40, 37, 9, 39

Noroc: 9 2 0 7 7 0 4

Joker: 14 / 19, 5, 2, 44, 29

Noroc Plus: 5 5 3 9 1 7

Loto 5/40: 12, 16, 35, 27, 38, 39

Super Noroc: 6 1 8 7 2 4

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 14,10 milioane de lei (peste 2,83 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,93 milioane de lei (peste 1,59 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,57 milioane de lei (peste 3,94 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 135.700 de lei (peste 27.300 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 714.200 de lei (peste 143.700 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 32.300 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 92.100 de lei (peste 18.500 de euro).

La tragerea Loto 6/49, s-au inregistrat patru castiguri de categoria a II-a in valoare de 64.542,66 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Arad, Cluj-Napoca, Bucuresti – Sectorul 6 si la un terminal POS dintr-o locatie partenera.

La tragerea Noroc, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 134.958,06 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Brasov.

La tragerea Joker, s-au inregistrat doua castiguri de categoria a II-a in valoare de 93.277,53 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Oradea si Ploiesti.