Rezultate Loto 6/49 15 februarie 2024. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 15 februarie 2024:

Loto 6 din 49: 9, 1, 22, 29, 8, 46

Loto 5 din 40: 35, 39, 4, 19, 15, 9

Joker: 43, 19, 23, 17, 31 + 2

Noroc: 7 5 7 9 9 0 6

Super Noroc: 0 7 1 0 4 9

Noroc Plus: 6 9 8 8 1 2

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 32 milioane de lei (peste 6,44 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,17 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25,63 milioane de lei (peste 5,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 796.000 de lei (peste 159.900 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 139.000 de lei (peste 27.900 de euro).

La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 43.000 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 11 februarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 240.521,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Bucuresti, sectorul 1.