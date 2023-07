Rezultate Loto 16 iulie 2023. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 16 iulie 2023

Loto 6/49: 38, 10, 26, 36, 13, 23

Loto 5/40: 33, 40, 29, 15, 12, 19

Joker: 25, 16, 23, 28, 36 + 2

Noroc: 1 1 5 4 4 8 9

Super noroc: 6 1 0 8 9 8

Noroc plus: 6 2 2 5 4 9

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,65 milioane de lei (peste 537.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,76 milioane de lei (peste 1,36 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8 milioane de lei (peste 1,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 207.000 de lei (peste 41.800 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 83.400 de lei (peste 16.800 de euro).

La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 68.300 de lei (peste 13.800 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 13 iulie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 731.601 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galati. La acelasi joc, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 141.416,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Faget, jud. Timis.

La tragerea Noroc de joi, 13 iulie, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 86.546,70 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Brasov.

De asemenea, la tragerea Loto 6/49 de joi, 13 iulie, la categoria a II-a s-au inregistrat doua castiguri a cate 59.753,60 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Navodari, respectiv la o agentie loto din Roman, jud. Neamt.