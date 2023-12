Rezultate Loto 17 decembrie 2023. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 17 decembrie 2023:

Loto 6/49: 9 11 48 25 45 16

Noroc: 4 2 6 1 3 6 6

Joker: 17 16 36 41 14 +19

Loto 5/40: 22 2 38 10 16 37

Super Noroc: 8 7 7 8 3 4

Noroc Plus:3 5 4 2 9 5

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 14,56 milioane de lei (peste 2,92 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,97 milioane de lei (peste 1,60 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,81 milioane de lei (peste 3,98 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 149.700 de lei (peste 30.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, este in joc un report in valoare de peste 59.600 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 96.800 de lei (peste 19.400 de euro).

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 768.931,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din sectorul 2, București.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 155.488,80 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă Amparcat.ro.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51.327,74 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Reghin.