Rezultate Loto 6/49 18 ianuarie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 18 ianuarie 2024:

Loto 6/49: 22 12 25 42 32 39

Noroc: 6 8 8 3 4 9 1

Joker: 15 3 17 18 32 | 17

Noroc Plus : 6 7 7 9 0 9

Loto 5/40: 9 36 18 21 14 25

Super Noroc: 2 6 1 4 6 1

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 24,86 milioane de lei (peste 4,99 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,77 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 23,15 milioane de lei (peste 4,65 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 259.000 de lei (peste 52.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 136.400 de lei (peste 27.400 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria a II-a un report in valoare de peste 109.200 de lei (aproximativ 22.000 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 18.900 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 14 ianaurie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 707.116,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, sector 3.

La tragerea Joker de duminica, 14 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 78.986,30 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Turda, judetul Cluj.